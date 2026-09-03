Η ΕΛΑΣ στην ΔΕΘ 2026: “Σύγχρονη Αστυνομία – Καινοτομούμε για την Ασφάλεια”

Με κεντρικό μήνυμα «Σύγχρονη Αστυνομία. Καινοτομούμε για την Ασφάλεια», η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν από κοντά μια Αστυνομία που εξελίσσεται, αξιοποιεί τη γνώση και την τεχνολογία και επενδύει διαρκώς σε νέες δυνατότητες για την προστασία του πολίτη.

Φέτος, στο Πληροφοριακό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας ο επισκέπτης θα μπορεί να ανακαλύψει και να μάθει, μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, διαφορετικές πτυχές του σύγχρονου αστυνομικού έργου.

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Στόχος είναι να παρουσιαστεί στην πράξη πώς η τεχνολογία, η επιστημονική γνώση, η έρευνα, η εκπαίδευση, η διεθνής συνεργασία και –πάνω απ’ όλα– το ανθρώπινο δυναμικό συνδέονται μεταξύ τους και μετατρέπονται καθημερινά σε περισσότερες δυνατότητες πρόληψης, ταχύτερη ανταπόκριση και αποτελεσματικότερη προστασία της κοινωνίας.

Στο Πληροφοριακό Κέντρο συμμετέχουν φέτος 11 Υπηρεσίες και επιχειρησιακές μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας:

Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.),

Αστυνομική Ακαδημία,

Διεύθυνση Κοινωνικής Αστυνόμευσης,

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού,

Τμήμα Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης Οδηγών,

Τροχαία,

Άμεση Δράση,

Υπηρεσία Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών,

Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος,

Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και

Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η Ε.Κ.Α.Μ. μαζί με G.I.S. και EKO Cobra – Τρεις χώρες, τρεις επίλεκτες Μονάδες, μία κοινή αποστολή

Ξεχωριστή στιγμή της φετινής παρουσίας θα αποτελέσει, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση των εγκαινίων, η επιχειρησιακή επίδειξη της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας.

Για πρώτη φορά, στελέχη της Ε.Κ.Α.Μ., της ιταλικής G.I.S. και της αυστριακής EKO Cobra, μέλη του ευρωπαϊκού δικτύου ATLAS, θα επιχειρήσουν μαζί σε σενάριο επέμβασης υψηλού κινδύνου, αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως Robot Dog και Indoor Drones.

Μέσα από την επίδειξη το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει πώς η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει την επιχειρησιακή εικόνα, την ασφάλεια των στελεχών, την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα μιας επέμβασης.

Παράλληλα, στον χώρο θα παρουσιάζεται μέρος του σύγχρονου και εξειδικευμένου εξοπλισμού της Ε.Κ.Α.Μ.

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Στη φετινή ΔΕΘ δεν θα βλέπεις απλώς. Θα συμμετέχεις.

Σε όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, οι επισκέπτες θα μπορούν, μεταξύ άλλων:

να αναλάβουν μια εικονική εναέρια αποστολή πάνω από τη Θεσσαλονίκη, μέσω Drone Simulator, παρατηρώντας το περιβάλλον, προσανατολιζόμενοι και αναζητώντας τον στόχο της αποστολής,

παρατηρώντας το περιβάλλον, προσανατολιζόμενοι και αναζητώντας τον στόχο της αποστολής, να μπουν στον ρόλο του ερευνητή, συμμετέχοντας στη δραστηριότητα «Φάκελος Δ.Α.Ο.Ε.: Ενώνοντας τα ίχνη» , όπου θα συνδυάσουν και θα αξιολογήσουν στοιχεία από φυσικό φάκελο και ψηφιακό σύστημα για να οδηγηθούν στη λύση μιας υπόθεσης οργανωμένου εγκλήματος,

, όπου θα συνδυάσουν και θα αξιολογήσουν στοιχεία από φυσικό φάκελο και ψηφιακό σύστημα για να οδηγηθούν στη λύση μιας υπόθεσης οργανωμένου εγκλήματος, να γνωρίσουν την αναβαθμισμένη «Ψηφιακή Ακαδημία Κυβερνοεγκλήματος 2026» , όπου Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα, Τεχνητή Νοημοσύνη και διαδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια βασισμένα σε πραγματικές υποθέσεις μετατρέπουν την ενημέρωση για την ψηφιακή ασφάλεια σε βιωματική εμπειρία,

, όπου Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα, Τεχνητή Νοημοσύνη και διαδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια βασισμένα σε πραγματικές υποθέσεις μετατρέπουν την ενημέρωση για την ψηφιακή ασφάλεια σε βιωματική εμπειρία, να ακολουθήσουν τα ψηφιακά ίχνη στη «Ληστεία στην Τράπεζα Θερμαϊκού – Ο Εντοπισμός» , αλλά και να παρακολουθήσουν μικροσκοπική εξέταση πειστηρίων και τον τρόπο με τον οποίο ειδικός φωτισμός αποκαλύπτει χαρακτηριστικά ασφαλείας εγγράφων, διαβατηρίων και χαρτονομισμάτων,

, αλλά και να παρακολουθήσουν μικροσκοπική εξέταση πειστηρίων και τον τρόπο με τον οποίο ειδικός φωτισμός αποκαλύπτει χαρακτηριστικά ασφαλείας εγγράφων, διαβατηρίων και χαρτονομισμάτων, να δοκιμάσουν γυαλιά προσομοίωσης μέθης, κόπωσης και χρήσης ουσιών και να διαπιστώσουν πώς επηρεάζονται η αντίληψη, η κρίση και η αντίδραση ενός οδηγού, καθώς και να βιώσουν, σε ελεγχόμενο περιβάλλον, μέσω προσομοιωτή ζώνης πρόσκρουσης , τη σημασία της ζώνης ασφαλείας,

και να διαπιστώσουν πώς επηρεάζονται η αντίληψη, η κρίση και η αντίδραση ενός οδηγού, καθώς και να βιώσουν, σε ελεγχόμενο περιβάλλον, μέσω , τη σημασία της ζώνης ασφαλείας, να γνωρίσουν τις νέες φορητές ψηφιακές συσκευές της Τροχαίας και το σύστημα ηλεκτρονικής βεβαίωσης τροχονομικών παραβάσεων,

και το σύστημα ηλεκτρονικής βεβαίωσης τροχονομικών παραβάσεων, να συμμετάσχουν με γυαλιά VR σε προσομοίωση σχεδιασμού μέτρων ασφαλείας σε χριστουγεννιάτικη αγορά, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου HECTOR, και να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για τους κινδύνους του διαδικτύου μέσα από το quiz του EITHOS,

σε χριστουγεννιάτικη αγορά, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου HECTOR, και να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για τους κινδύνους του διαδικτύου μέσα από το quiz του EITHOS, να γνωρίσουν από κοντά περιπολικά και μοτοσικλέτες της Άμεσης Δράσης και να μάθουν πώς μία κλήση στο «100» μετατρέπεται σε επιχειρησιακή κινητοποίηση,

και να μάθουν πώς μία κλήση στο «100» μετατρέπεται σε επιχειρησιακή κινητοποίηση, να συνομιλήσουν με στελέχη της Αστυνομικής Ακαδημίας, να ενημερωθούν για τη φοίτηση στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων και για τη νέα ψηφιακή διαδικασία υποβολής αίτησης εισαγωγής μέσω gov.gr.

Οι μικροί μας φίλοι αποκτούν τους δικούς τους… «Ήρωες της Αστυνομίας»

Ιδιαίτερη θέση στη φετινή παρουσία έχουν τα παιδιά. Γι αυτά δημιουργήθηκε ειδικά το νέο βιβλίο δραστηριοτήτων «Οι Ήρωες της Αστυνομίας», μέσα από το οποίο διαφορετικές Υπηρεσίες και πτυχές του αστυνομικού έργου μετατρέπονται σε έναν πολύχρωμο κόσμο ιστοριών, αποστολών και παιχνιδιών.

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Η κεντρική ιδέα είναι απλή: οι αστυνομικοί γίνονται για λίγο «Super Ήρωες», όχι όμως επειδή διαθέτουν μαγικές δυνάμεις. Η σημαντικότερη «υπερδύναμή» τους είναι η γνώση και η εμπειρία. Μέσα από τις ιστορίες, τα παιδιά καλούνται να σκεφτούν, να παρατηρήσουν, να αναγνωρίσουν κινδύνους και να μάθουν να παίρνουν ασφαλέστερες αποφάσεις στην καθημερινότητά τους.

Έτσι θα γνωρίσουν χαρακτήρες εμπνευσμένους από διαφορετικές Υπηρεσίες, όπως τον Αστυνόμο Αστραπή της Άμεσης Δράσης, που τους μαθαίνει πώς ζητάμε βοήθεια σε μια κατάσταση ανάγκης, τον Αστυνόμο Σταμάτη της Τροχαίας, που τους δείχνει πώς κινούμαστε με ασφάλεια στον δρόμο, την Αστυνόμο Ασπίδα από τις Υπηρεσίες Προστασίας Ανηλικότητας, που τους μαθαίνει ότι όταν κάτι τα φοβίζει ή τα κάνει να αισθάνονται άβολα πρέπει να μιλούν σε έναν ενήλικα που εμπιστεύονται, αλλά και ήρωες από την προστασία των ζώων, την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος.

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Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά γίνονται και τα ίδια μέρος της ιστορίας: λύνουν γρίφους και quiz, ακολουθούν λαβυρίνθους, αναζητούν κρυμμένες λέξεις και στοιχεία, ολοκληρώνουν «αποστολές» μαζί με τους ήρωες και, στο τέλος, μπορούν να δημιουργήσουν τον δικό τους Super Ήρωα ή τη δική τους Super Ηρωίδα, να επιλέξουν όνομα και «υπερδυνάμεις» και να γράψουν τη δική τους μικρή περιπέτεια.

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Τα παιδιά θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά εκπαιδευμένο αστυνομικό σκύλο, να ανέβουν, με τη βοήθεια των αστυνομικών, στις μοτοσικλέτες και να μπουν σε περιπολικό της Άμεσης Δράσης, γνωρίζοντας με βιωματικό τρόπο διαφορετικές πλευρές του αστυνομικού έργου.

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Η καινοτομία στην υπηρεσία της Κοινωνικής Αστυνόμευσης

Η φετινή παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στη ΔΕΘ αναδεικνύει όχι μόνο τις επιχειρησιακές δυνατότητές της, αλλά και το ανθρώπινο πρόσωπο της αστυνόμευσης μέσα από το έργο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για τις δράσεις και τα σύγχρονα εργαλεία προστασίας που έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, την προστασία των ανηλίκων, την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την προστασία των ζώων. Παράλληλα, θα γνωρίσουν από κοντά το Panic Button, την εφαρμογή SAFE.YOUth, το Emergency Button, τη γραμμή 10201 για ζητήματα προστασίας ανηλίκων και τη γραμμή 10410 για θέματα προστασίας των ζώων, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με εξειδικευμένα στελέχη και να γνωρίσουν έναν εκπαιδευμένο αστυνομικό σκύλο.

Μαθαίνουμε. Παίζουμε. Προστατευόμαστε

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 90ής ΔΕΘ, στελέχη των Υπηρεσιών θα βρίσκονται στο Πληροφοριακό Κέντρο για να παρουσιάζουν το έργο και τα μέσα τους, να απαντούν στις ερωτήσεις των επισκεπτών και να συζητούν μαζί τους για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της σύγχρονης αστυνόμευσης.

Πριν από την έξοδό τους, οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να απαντήσουν σε δύο σύντομες ερωτήσεις, συμβάλλοντας με τη γνώμη τους στον σχεδιασμό της επόμενης παρουσίας της Ελληνικής Αστυνομίας στη ΔΕΘ, και να λάβουν συμβολικό αναμνηστικό δώρο, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τη Σύγχρονη Ελληνική Αστυνομία.

Σύγχρονη Αστυνομία. Καινοτομούμε για την Ασφάλεια

Ημερομηνίες και Ώρες Λειτουργίας Περιπτέρου: Από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, από 16:00 έως 22:00 τις καθημερινές και από 10:00 έως 22:00 το Σαββατοκύριακο.

Είσοδος: Πύλη ΧΑΝΘ / Τοποθεσία: Πύργος Ο.Τ.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στο www.astynomia.gr ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας (Facebook, X, Instagram).