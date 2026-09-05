Πόρος: Ταχύπλοο τραυμάτισε λουόμενο – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ναυπλίου

Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου, έπειτα από τον τραυματισμό αλλοδαπού λουόμενου από ταχύπλοο σκάφος.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γαλατά, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

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Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ούτε για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.