Λέκκας για τον σεισμό στα Ιωάννινα: “Οι δονήσεις θα συνεχιστούν, αλλά δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας”

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Ευθύμης Λέκκας για τον σεισμό μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 7:20 το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας 6/4 στα Ιωάννινα.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤNews ο κ. Λέκκας, “έχουμε εδώ κι ένα μήνα περίπου, από τις 10 Μαρτίου μια σεισμική δραστηριότητα με εκατοντάδες σεισμούς στην ευρύτερη, αλλά με μικρά μεγέθη δεν έχουν υπερβεί τους 5 βαθμούς της Κλίμακας Ρίχτερ.

Είχαμε πριν λίγα λεπτά δόνηση, αλλά σε άλλο εστιακό χώρο, όχι στον ίδιο που είχαμε τη σεισμική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σεισμική δραστηριότητα αναμένεται να συνεχιστεί αλλά δεν θα δώσει μεγαλύτερο σεισμό.

“Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα Γιάννενα, παρά το μικρό του μέγεθος. Σε καμία περίπτωση τα σεισμικά μεγέθη στην περιοχή δεν θα ξεπεράσουν τα 5 Ρίχτερ, θα είναι λίγο ενοχλητικό για τους κατοίκους, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ανησυχίας” σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 8 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεγαι στα 6,5 χιλιόμετρα.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.