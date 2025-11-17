Λέκκας για σεισμό στη Σκύρο: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

Θέση για τον σεισμό μεγέθους 4,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 17/11 στη Σκύρο πήρε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή “Press Talk” θέλησε να ηρεμήσει τα πνεύματα από τη δόνηση που έγινε αισθητή και στην Αττική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν είναι κάτι το οποίο σε πρώτο επίπεδο μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Βεβαίως θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των φαινομένων και θα δούμε. Όλη αυτή η περιοχή δίνει σεισμούς γύρω από τη Σκύρο. Βασικά εντάσσεται στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου που έχει έντονη σεισμικότητα. Αυτοί οι σεισμοί της τάξεως των 4,5 βαθμών είναι συνηθισμένοι σεισμοί για την περιοχή, δεν είναι κάτι το περίεργο.

Εκείνο το οποίο θα κάνουμε είναι να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του φαινομένου. Δεν νομίζω όμως να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα από τη σεισμικότητα της περιοχής και από τα δεδομένα που υπάρχουν από τον σεισμό» ανέφερε ο κ. Λέκκας.