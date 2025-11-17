Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στην Σκύρο – Έγινε αισθητός στην Αττική

Σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 17/11 στη Σκύρο σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 32 χιλιόμετρα ΔΒΔ της Σκύρου.

Παράλληλα, το εστιακό βάθος ήταν στα 16,6 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε αρκετές περιοχές της Αττικής το βράδυ της Δευτέρας 17/11.