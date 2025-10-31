Λάρισα: «Θείε μη σκοτώσεις τη μαμά» – Οι φωνές των παιδιών της 41χρονης που την κυνηγούσε με τσεκούρι ο 37χρονος

Σοκάρουν τα λόγια του άνδρα της 41χρονης γυναίκας που δέχθηκε επίθεση από τον 37χρονο με τσεκούρι στη Λάρισα.

Συγκεκριμένα, ο σύζυγός της ήταν εκείνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και άκουγε τα όσα γινόντουσαν και την επίθεση του ξαδέλφου του στη γυναίκα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι πρώτος ξάδερφός μου, αυτός τα έχει κάνει όλα αυτά. Είχα μια οικονομική διαφορά, μου χρωστάει κάτι λεφτά που δουλέψαμε μαζί, γιατί δουλεύει στην οικοδομή. Επειδή μαθεύτηκε τώρα, πέρασαν δέκα μήνες και δεν με πλήρωσε… μαθεύτηκε στον κύκλο μας ότι μου χρωστάει και πήρε χθες τηλέφωνο μου έλεγε που είσαι, έλα να μου πεις μπροστά μου και μόλις του είπα ότι είμαι στην Αθήνα και δεν μπορώ να έρθω αυτή τη στιγμή, όρμησε να κυνηγήσει τη γυναίκα και τα παιδιά. Η γυναίκα μου ήταν με τις δύο κορές μαζί. Πήγαιναν να μπουν στο σπίτι εκείνη την ώρα και βρήκαν το σπίτι ανοιχτό» ανέφερε στον ΣΚΑΪ για να προσθέσει:

«Κυνηγούσε τη γυναίκα μου, η οποία κρατούσε στο χέρι τα παιδιά. Εγώ όταν σήκωσε το τηλέφωνο η γυναίκα μου και με πήρε τηλέφωνο, μου λέει βοήθεια κυνηγάει να με σκοτώσει.

Τα κορίτσια φώναζαν βοήθεια μπαμπούλη, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά. Αυτά άκουγα εγώ από το τηλέφωνο. Χρωστούσε λεφτά και ποτέ μέχρι τώρα δεν τον ενόχλησα. Τον άφησα λάσκα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα».