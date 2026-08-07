Λάρισα: Οδηγός μηχανής προσκρούει σε σταθμευμένο όχημα και εγκαταλείπει το σημείο (βίντεο)

Ένα τροχαίο που προκαλεί έντονο προβληματισμό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στη Λάρισα, όταν οδηγός δικύκλου προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα κατά τη διάρκεια της νύχτας και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που ο οδηγός της μηχανής χάνει τον έλεγχο και πέφτει πάνω στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ αμέσως μετά καταλήγει και ο ίδιος στο οδόστρωμα.

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Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο οδηγός σηκώνεται, κοιτάζει γύρω του για να διαπιστώσει αν τον έχει αντιληφθεί κάποιος και, χωρίς να παραμείνει στο σημείο ή να αναζητήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος, ανεβαίνει ξανά στη μηχανή και αποχωρεί σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, οι κινήσεις του είχαν ήδη καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, γεγονός που ενδέχεται να διευκολύνει την ταυτοποίησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται ο οδηγός του δικύκλου να είναι ανήλικος, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες Αρχές. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.