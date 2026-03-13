Λάρισα: Νεκρός 33χρονος που έπεσε από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 13/3 στην Λάρισα όταν ένας 33χρονος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από το μπαλκόνι 2ου ορόφου πολυκατοικίας και σκοτώθηκε.

Ο νεαρός άνδρας κατά τις ίδιες πληροφορίες του onlarissa.gr, αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Στο σημείο, στην περιοχή του ΑΤΑ, έσπευσε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ήταν πια αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του 33χρονου.