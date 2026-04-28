Ένοπλη επίθεση 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Πρώτο θέμα διεθνώς η «τρελή» πορεία

Η υπόθεση της διπλής ένοπλης επίθεσης από έναν 89χρονο σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και στο πρώην Ειρηνοδικείο έχει προκαλέσει διεθνή δημοσιότητα.

Μεγάλα μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού μεταδίδουν την είδηση για τον ηλικιωμένο δράστη, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ επειδή δεν μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί.

Ο τίτλος του CNN είναι: «89χρονος άνδρας συνελήφθη επειδή φέρεται να τραυμάτισε τουλάχιστον 4 άτομα με καραμπίνα στην ελληνική πρωτεύουσα». Έπειτα το δημοσίευμα αναφέρει ότι: «Η ένοπλη βία είναι σχετικά σπάνια στην Ελλάδα, όπου η κατοχή πυροβόλων όπλων επιτρέπεται αλλά ρυθμίζεται αυστηρά».

Το Reuters αναφέρει: «Ένοπλος, 89 ετών, συνελήφθη μετά τον τραυματισμό πέντε ατόμων σε πυροβολισμούς στην Αθήνα» και στο ρεπορτάζ του καταγράφει το χρονικό των επιθέσεων.

Το Βρετανικό BBC μεταδίδει: «Φερόμενος ως δράστης, 89 ετών, συνελήφθη στην Ελλάδα μετά τον τραυματισμό πέντε ατόμων». Έπειτα γράφει πώς ο ηλικιωμένος κατάφερε να κρύψει στο παλτό του την καραμπίνα και μετά άνοιξε πυρ τόσο στο κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όσο και στο Εφετείο.

Μέχρι τη Μέση Ανατολή μεταδόθηκε η είδηση από το Al Arabiya. Στο δημοσίευμα αναφέρεται λεπτομερώς η διαδρομή που ακολούθησε ο ηλικιωμένος και η κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που τραυματίστηκαν.