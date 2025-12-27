Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Λάρισα: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων – Στο νοσοκομείο μία 22χρονη (Εικόνες)

Συγκρούστηκαν με φορτηγό

DEBATER NEWSROOM

Μία καραμπόλα με τέσσερα οχήματα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (27.12) έξω από τη Λάρισα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία 22χρονη.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, όλα έγιναν στην παλιά επαρχιακή οδό Λάρισας – Βόλου, όταν κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες τα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την τραυματισμένη κοπέλα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο της Λάρισας για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

