Λάρισα: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων – Στο νοσοκομείο μία 22χρονη (Εικόνες)

Μία καραμπόλα με τέσσερα οχήματα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (27.12) έξω από τη Λάρισα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία 22χρονη.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, όλα έγιναν στην παλιά επαρχιακή οδό Λάρισας – Βόλου, όταν κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες τα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την τραυματισμένη κοπέλα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο της Λάρισας για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Δείτε εικόνα από το σημείο: