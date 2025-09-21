Λάρισα: Επικυρώθηκε πρόστιμο ύψους 270.000 ευρώ και φυλάκιση σε ηλικιωμένο που σκότωσε 8 κουτάβια

Το Συμβούλιο Επικρατείας επικύρωσε την ποινή συνταξιούχου που σκότωσε 8 κουτάβια χτυπώντας τα με τσάπα στην Λάρισα.

Το αποτρόπαιο έγκλημα είχε ως αποτελέσμα να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης 5 ετών και πρόστιμο ύψους 270.000 ευρώ. Ο δράστης όχι μόνο σκότωσε τα κουτάβια χτυπώντας τα στο κεφάλι, αλλά κακοποίησε ένα ακόμα που είχε γεννήσει το σκυλάκι του γείτονά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Συμβούλιο Επικρατείας με την απόφασή του έκρινε ότι δεν παραβιάζονται οι συνταγματικοί κανόνες και μπορεί να υπάρξει ταυτόχρονα χρηματικό πρόστιμο και ποινή φυλάκισης.

Στην απόφασή τους τα μέλη του Συβουλίου της Επικρατείας που ασχολήθηκαν με την υπόθεση θεωρούν ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος που έχουν να κάνουν με την προστασία των ζώων, το πρόστιμο και η ποινή φυλάκισης δεν παραβιάζει την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Επί της ουσίας δεν παραβιάζει την νομική αρχή «ne bis in idem» που απαγορεύει την εκδίωξη, δίκη ή καταδίκη ενός ατόμου δύο φορές για την ίδια παράβαση.