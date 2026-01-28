Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα – Υπέκυψε στα τραύματα της

Άγνωστες οι συνθήκες του δυστυχήματος

Πηγή: Onlarissa.gr
DEBATER NEWSROOM

Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (29/01) στην περιοχή της Φαλάνης στη Λάρισα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το onlarissa.gr, υπό άγνωστες συνθήκες μέχρι στιγμής, η γυναίκα, ηλικίας περίπου 45 ετών, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η γυναίκα από το τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμα, και παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο και των γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

