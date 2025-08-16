Λάρισα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Σταμάτησε την πτώση η πυκνή βλάστηση (φωτογραφίες)

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην επαρχιακή οδό Λογγιτσίου – Στυλίδας, στη Λάρισα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιο θύμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, περίπου 3 χλμ μακριά από το χωριό, το αμάξι που οδηγούσε 75χρονος εξετράπη της πορείας του και έφυγε στο γκρεμό.

Ευτυχώς το αυτοκίνητο σταμάτησε στην πυκνή βλάστηση περίπου στα 10 μέτρα βάθος και δεν έφυγε πιο κάτω, ωστόσο εγκλωβίστηκαν τραυματισμένοι στα συντρίμμια, τόσο ο 75χρονος οδηγός όσο και η 45χρονη κόρη του.

Μόνο η 70χρονη συνεπιβάτης, αδελφή του οδηγού, δεν τραυματίστηκε και μπόρεσε να βγει από το αμάξι, ωστόσο ήταν αδύνατο να βγει στο δρόμο, καθώς βρισκόταν σε γκρεμό. Ειδοποίησε όμως για βοήθεια και αμέσως στο σημείο κατέφθασαν πυροσβεστική, αστυνομία και φυσικά ΕΚΑΒ.

Τρεις πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Στυλίδας με επικεφαλής τον Διοικητή του Π.Κ. Στυλίδας Υποπυραγό Βαλεντίνο Στεφανή κατάφεραν με τη χρήση διασωστικής σειράς να απεγκλωβίσουν τα δύο άτομα και να τα ανεβάσουν στο δρόμο όπως και το τρίτο άτομο, προκειμένου να παραληφθούν από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Χρειάστηκε μάλιστα να δέσουν με σχοινί το αμάξι υπό το φόβο να φύγει στο κενό, αλλά και να ανοίξουν δρόμο με αλυσοπρίονα ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να ανεβούν οι τραυματίες.

Για το σημείο είχε ειδοποιηθεί να επέμβει και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ αλλά τελικά δε χρειάστηκε.

Τα αίτια της παρ’ ολίγον τραγωδίας διερευνά το ΑΤ Στυλίδας.