Λάρισα: Απάτη με ενοικιαστή σπιτιού – Παρίστανε τον εκμισθωτή και απέσπασε πάνω από 2.000 ευρώ

Αναστάτωση έχει προκαλέσει απάτη με εκμίσθωση σπιτιών με άνδρα από την Λάρισα που παρίστανε τον ιδιοκτήτη αποσπώντας πάνω από 2.000 ευρώ.

Όπως κατήγγειλε πολίτης της περιοχής, το χρονικό διάστημα από τις 10 έως τις 13 Οκτωβρίου 2025, ο φερόμενος ως δράστης παρουσιάστηκε ως εκμισθωτής κατοικίας στη Λάρισα, η οποία φαινόταν να διατίθεται προς ενοικίαση μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, προκειμένου να εξασφαλίσει τη μίσθωση του ακινήτου, ο παθών κατέθεσε συνολικά το ποσό των 2.400 ευρώ, μέσω πέντε τραπεζικών εμβασμάτων, σε λογαριασμό που του υπέδειξε ο «εκμισθωτής». Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, η αγγελία ήταν ψευδής και ο δράστης εξαφανίστηκε, χωρίς ποτέ να παραδώσει το ακίνητο.

Το Αστυνομικό Τμήμα Κιλελέρ στην περιοχή της Λάρισας έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ σε βάρος του άνδρα που παρίστανε τον εκμισθωτή σχηματίστηκε δικογραφία η οποία αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.