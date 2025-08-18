Λάρισα: 13χρονη επέστρεψε στο σπίτι μετά από δέκα ημέρες εξαφάνισης

Με αίσιο τέλος έκλεισε η υπόθεση εξαφάνισης της 13χρονης Γκιουλσεβέν Α. η οποία είχε εξαφανιστεί στις 07 Αυγούστου, στη Λάρισα.

Σύμφωνα με όσα γράφει το onlarissa.gr, το κορίτσι επέστρεψε χθες, Κυριακή (17/08) σώο στο σπίτι της, με πληροφορίες να επιβεβαιώνουν ότι δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο η υγεία της.

Είχε εξαφανιστεί από τον σιδηροδρομικό σταθμό Λάρισας

Η ανήλικη είχε εξαφανιστεί το μεσημέρι της 7ης Αυγούστου από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 15 Αυγούστου για την εξαφάνιση της και είχε προχωρήσει στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης καθώς εκτιμήθηκε ότι η ζωή της μπορεί να βρισκόταν σε κίνδυνο.

Επίσης το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την 13χρονη, παρέχοντάς της ψυχολογική βοήθεια αλλά και κάθε άλλη υποστήριξη που θα χρειαστεί το επόμενο διάστημα