Λαμία: Οχιά δάγκωσε 29χρονο ποδοσφαιριστή την ώρα της προπόνησης

Στο νοσοκομείο ο αμυντικός του Αστέρα Σταυρού

Λαμία: Οχιά δάγκωσε 29χρονο ποδοσφαιριστή την ώρα της προπόνησης
Πηγή φωτογραφίας: Pixabay
Απίστευτη ατυχία για τον 29χρονο αμυντικό και αρχηγό του Αστέρα Σταυρού, Νίκο Μόσχο, ο οποίος τραυματίστηκε από δάγκωμα οχιάς κατά τη διάρκεια της προπόνησης στο γήπεδο του Φραντζή στην Λαμία.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο ποδοσφαιριστής πήγε στη βρύση για να πιει νερό, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του φιδιού. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου του χορηγήθηκε αντίδοτο και παραμένει υπό παρακολούθηση. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και σταθερή.

Ο Νίκος Μόσχος θα απουσιάσει από τον αγώνα του Αστέρα Σταυρού με τον Θεσπρωτό, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (1/10) στην Ηγουμενίτσα. Όλη η ομάδα του εύχεται ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα.

