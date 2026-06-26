Λαμία: Ορκίστηκαν στο ΚΕΥΠ οι πρώτες εθελόντριες του Ελληνικού Στρατού (βίντεο + φωτογραφίες)

Με παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη έγινε το πρωί της Παρασκευής (26/6) στο ΚΕΥΠ Λαμίας η ορκομωσία των πρώτων γυναικών – εθελοντριών του Ελληνικού Στρατού.

Μετά τις αλλαγές στις Ένοπλες δυνάμεις, η πολιτική ηγεσία, άνοιξε το δρόμο για την εθελοντική κατάταξη γυναικών – οπλιτών.

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Η πρώτη σειρά εθελοντριών θα δείξει και το μέλλον της συγκεκριμένης κίνησης που συνοδεύεται από κίνητρα για διεκδίκηση θέσεων εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.