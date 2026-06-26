Λαμία: Ορκίστηκαν στο ΚΕΥΠ οι πρώτες εθελόντριες του Ελληνικού Στρατού (βίντεο + φωτογραφίες)
Η θητεία των εθελοντριών συνοδεύεται από κίνητρα για διεκδίκηση θέσεων εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Με παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη έγινε το πρωί της Παρασκευής (26/6) στο ΚΕΥΠ Λαμίας η ορκομωσία των πρώτων γυναικών – εθελοντριών του Ελληνικού Στρατού.
Μετά τις αλλαγές στις Ένοπλες δυνάμεις, η πολιτική ηγεσία, άνοιξε το δρόμο για την εθελοντική κατάταξη γυναικών – οπλιτών.
@lamiareport.gr Ορκίστηκαν οι πρώτες φανταρίνες του Ελληνικού Στρατού στη Λαμία #army #news #fantarines #stratos #lamia ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr
Η πρώτη σειρά εθελοντριών θα δείξει και το μέλλον της συγκεκριμένης κίνησης που συνοδεύεται από κίνητρα για διεκδίκηση θέσεων εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
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