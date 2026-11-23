Λάρισα: Καταγγελία ότι πλήρωμα του ΕΚΑΒ αρνήθηκε να μεταφέρει 59χρονο επειδή ήταν λερωμένος – Πέθανε λίγες ώρες μετά
ΕΔΕ για το περιστατικό διέταξε η διοίκηση του ΕΚΑΒ
Σε καταγγελία προχώρησαν συγγενείς 59χρονου στη Λάρισα, ότι πλήρωμα ασθενοφόρου αρνήθηκε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, επειδή ήταν λερωμένος με σωματικά υγρά. Ο άνδρας πέθανε λίγες ώρες αργότερα από ανακοπή καρδιάς.
Μετά τις εξελίξεις η διοίκηση του ΕΚΑΒ διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).
Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η οικογένεια, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν ο 59χρονος ξύπνησε αισθανόμενος δυσφορία. Ο αδελφός του κάλεσε το ΕΚΑΒ, ζητώντας τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.
Όταν το πλήρωμα έφτασε στο σπίτι, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν λερωμένος από σωματικές εκκρίσεις. Όπως υποστηρίζει η οικογένεια, οι διασώστες ενημέρωσαν τους συγγενείς ότι δεν θα τον παραλάμβαναν υπό αυτές τις συνθήκες και αποχώρησαν, ζητώντας τους να επικοινωνήσουν ξανά όταν θα είχε καθαριστεί.
Ο 59χρονος πέθανε αργότερα την ίδια ημέρα, χωρίς να έχει προηγηθεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο.
Οι συγγενείς έχουν υποβάλει επίσημη καταγγελία στη διοίκηση του ΕΚΑΒ, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και η συμπεριφορά του πληρώματος. Η διοίκηση του ΕΚΑΒ διέταξε ΕΔΕ, προκειμένου να εξεταστούν οι καταγγελίες και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε η διακομιδή του 59χρονου.
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