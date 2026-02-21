Το προφίλ του 64χρονου που φέρεται να ασέλγησε σε βάρος 25χρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη – Είχε γνωρίσει την μητέρα στο συσσίτιο της εκκλησίας

Σκηνικό τρόμου εκτυλίχθηκαν σε σπίτι που διέμεναν δύο κορίτσια με την μητέρα τους στην Κυψέλη όταν 64χρονος εισέβαλε στο χώρο και ασέλγησε σε 25χρονη ΑμΕΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, o δράστης φέρεται να είναι 64χρονος γνωστός της οικογένειας που γνώριζε την μητέρα των παιδιών. Μάλιστα, κατά τις ίδιες πηγές, η μητέρα είχε γνωρίσει τον φερόμενο δράστη στο συσσίτιο της εκκλησίας καθώς έπαιρναν από εκεί μαζί φαγητό και κάποιες φορές ο 64χρονος τους το πήγαινε στο σπίτι.

Όπως αναφέρει η μητέρα των δύο κοριτσιών, ο 64χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία εισέβαλε στο σπίτι και ασέλγησε σεξουαλικά στην μία από τις δύο κόρες της.

Η μητέρα, που δεν βρισκόταν στο σπίτι εκείνη την στιγμή, είδε την μία κόρη της από την κάμερα να κλαίει, πήγε σπίτι και κυνήγησε τον άνδρα με μαχαίρι. Ακολούθησε την καταγγελία της μητέρας των δύο κοριτσιών στην αστυνομία για το περιστατικό.

Ο φερόμενος δράστης έχει δύο γιους και μία κόρη οι οποία είναι σε μεγάλη ηλικία. Μάλιστα, δεν έχει επαφές ούτε με τα παιδιά ούτε με την σύζυγό του.

«Είχα πάει στο φαρμακείο ούτε δέκα λεπτά δεν έκανα και μπήκε μέσα στο σπίτι και τον έπιασα που ασελγούσε πάνω στα παιδιά και ήταν με τα γεννητικά του όργανα έξω», είπε η μητέρα των δύο κοριτσιών στο MEGA. «Ο δράστης αναζητείται, η αστυνομία έχει στήσει καρτέρι για να τον συλλάβει αλλά πιστεύω έχει ήδη φύγει για την χώρα του» κατέληξε.

Πληροφορίες αναφέραν ότι ο φερόμενος δράστης προσπάθησε να ασελγήσει και εις βάρος της αδελφής της 25χρονης κοπέλας αλλά δεν πρόλαβε. Όπως μετέδωσε το DEBATER νωρίτερα, ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε σημάδια βιασμού στα δύο κορίτσια.

Οι αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει τον ύποπτο και τον αναζητούν.