Προκαλεί ο 43χρονος στην Κυψέλη: Επιμένει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια – Τι υποστηρίζει για τις 18 μαχαιριές στο σώμα του

Από παθολογικά αίτια επιμένει ο 43χρονος ότι πέθανε το 9 μηνών βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα airbnb στην Κυψέλη, αρνούμενος ότι δολοφονήθηκε.

Όσον αφορά τις 18 μαχαιριές στο σώμα του παιδιού, υποστήριξε ότι προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να το βγάλει από την κατάψυξη και να απομακρύνει τα κομμάτια πάγου.

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Τα ευρήματα του ιατροδικαστή των διαψεύδουν, αφού έδειξαν πως τα 3 από τα 18 τραύματα ήταν προθανάτια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, στο σώμα του βρέφους εντοπίστηκαν βαθιά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος.

Σήμερα Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα αναμένεται να απολογηθούν.

Οι Αρχές ερευνούν όλα τα στοιχεία ενώ φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα κινητά και οι ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν κατασχεθεί.

Σημειώνεται πως η αστυνομία ερευνά και την σχέση του 43χρονου και της 38χρονης με τα 3 παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι και με το δολοφονημένο βρέφος, καθώς πολλά είναι τα στοιχεία που εγείρουν ερωτήματα.

Παιδοψυχολόγος αναμένεται να εξετάσει και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμο μέρος της έρευνας.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, τα τρία παιδιά φέρουν το επώνυμο της Γερμανίδας μητέρας τους, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA.

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Έπειτα από εξετάσεις των γιατρών έγινε γνωστό, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι και τα τρία παιδιά πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, αν και στα δυο αγόρια δεν εντοπίστηκαν περαιτέρω σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης.

Η καταγγελία για μαστροπεία

Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και το παρελθόν του 43χρονου. Ο ίδιος είχε απασχολήσει τη Δικαιοσύνη και το 2020, όταν γυναίκα από τη Γερμανία είχε καταγγείλει υπόθεση μαστροπείας.

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Η γυναίκα φέρεται να είχε γνωρίσει τον 43χρονο μέσω social media και είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα, έχοντας πειστεί ότι εκείνος ενδιαφερόταν για την ίδια.

Όπως είχε καταγγείλει στις Αρχές, μετά την άφιξή της στην Ελλάδα ο άνδρας τής αφαίρεσε τα ταξιδιωτικά έγγραφα, την κράτησε χωρίς τη θέλησή της σε διαμέρισμα στο κέντρο και την εξανάγκασε να εκδίδεται.

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Η γυναίκα που έπεσε θύμα του 43χρονου στην κατάθεσή της είχε αναφέρει: «Ο τρόπος που θα έβγαζα χρήματα, όπως μου είπε, ήταν να κάνω σεξ με άλλους άνδρες. Εγώ είπα ότι δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο και αυτός έγινε έξαλλος. Άρχισε να με χτυπάει με μπουνιές και κλωτσιές σε όλο μου το σώμα, με τραβούσε από τα μαλλιά σέρνοντάς με μέσα στο σπίτι, μου ξερίζωνε τούφες από τα μαλλιά μου και άρχισε να με πνίγει με τα χέρια του στον λαιμό».

Ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί για την υπόθεση, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος μετά από βούλευμα, καθώς η γυναίκα φέρεται να απέσυρε την καταγγελία της.

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Οι αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα γνωρίστηκαν μέσω κοινού φίλου. Υποστηρίζουν πως οι 2 τους είναι γονείς των τριών παιδιών που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου.

Την ίδια ώρα, νέα διάσταση στην υπόθεση δίνουν οι αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού», που γνωστοποίησε ότι είχε δεχθεί ήδη από το 2020 αναφορά για τρία παιδιά στην Κυψέλη. Οι καταγγελίες αφορούσαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ζητήματα παραμέλησης, χρήση ουσιών και κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στην οικογένεια.

Το 2024 είχε γίνει και νέα ανώνυμη αναφορά. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει επισημάνει ότι τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί παρουσιάζουν ομοιότητες με εκείνη την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για την ίδια οικογένεια.