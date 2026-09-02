Φωτιά στον Μύτικα Θήβας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Στη “μάχη” 14 εναέρια μέσα (βίντεο+φωτογραφίες)

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων.

Συνολικά επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, 23 οχήματα, 2 Ε/Π και 12 Α/Φ.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 02 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 13:50.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων και επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 23 οχήματα 2 Ε/Π και 12 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026

Αρχικά, κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 16 οχήματα.

Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες και μηχάνημα έργου από το Δήμο Θηβαίων.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.