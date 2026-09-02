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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Μύτικα Θήβας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Στη “μάχη” 14 εναέρια μέσα (βίντεο+φωτογραφίες)

Επιχειρούν 76 πυροσβέστες

Φωτιά στον Μύτικα Θήβας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Στη “μάχη” 14 εναέρια μέσα (βίντεο+φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:42

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων.

Συνολικά επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, 23 οχήματα, 2 Ε/Π και 12 Α/Φ.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 02 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 13:50.

Αρχικά, κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 16 οχήματα.

Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες και μηχάνημα έργου από το Δήμο Θηβαίων.

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Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

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