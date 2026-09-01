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ΕΛΛΑΔΑ

Κάηκε ολοσχερώς σχολικό λεωφορείο στην λεωφόρο Αθηνών – Σουνιού μετά από πυρκαγιά – Δεν υπήρξαν τραυματίες

Ο οδηγός και ο συνοδηγός κατάφεραν να απομακρυνθούν έγκαιρα με ασφάλεια

Κάηκε ολοσχερώς σχολικό λεωφορείο στην λεωφόρο Αθηνών – Σουνιού μετά από πυρκαγιά – Δεν υπήρξαν τραυματίες
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 Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:15 σε σχολικό λεωφορείο στην Λ. Αθηνών – Σουνίου (Ribas) στον δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με αποτέλεσμα το όχημα να καταστραφεί ολοσχερώς.

   Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία στο σχολικό δεν υπήρχαν επιβαίνοντες μαθητές, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός κατάφεραν να απομακρυνθούν έγκαιρα με ασφάλεια.

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   Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Κορωπίου, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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