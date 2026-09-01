Απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων του Ολυμπιακού στον αγώνα με την ΑΕΛ

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, καθώς και η διάθεση εισιτηρίων σε αυτούς, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 1ης αγωνιστικής της LEAGUE PHASE του Κυπέλλου Ελλάδας, περιόδου 2026 – 2027, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΑΕΛ – Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 20:00΄, στο γήπεδο AEL FC ARENA, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.