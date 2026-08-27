Ροδόπη: Ομολόγησε ο 53χρονος την δολοφονία της συζύγου του – “Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, επειδή θόλωσα”

Ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 53χρονος που σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του στη Ροδόπη, λέγοντας ότι το έκανε πάνω στα νεύρα του επειδή θόλωσε.

Κατάθεση έχουν δώσει και τα δύο παιδιά, η 16χρονη που ειδοποίησε την αστυνομία αλλά και ο 19χρονος ο οποίος μετέφερε την μητέρα του, νεκρή, στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας φέρει τραύμα στο θώρακα, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς φέρεται να κατανάλωσε καυστικό υγρό στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ζωή του.

Από μαχαιριά που έφτασε στον πνεύμονα ο θάνατος της 44χρονης

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 44χρονη δέχθηκε χτύπημα από κουζινομάχαιρο μήκους 20 εκατοστών. Το τραύμα προκάλεσε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία στον δεξιό πνεύμονα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της μέσα σε περίπου πέντε λεπτά.

Την ίδια ώρα, αποκαλύψεις για το παρελθόν του 53χρονου προκαλούν σοκ. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του θύματος, η γυναίκα είχε καταγγείλει και πάλι τον συζυγοκτόνο για βίαιη συμπεριφορά το 2022. Τότε ο άνδρας είχε νοσηλευτεί για δύο βράδια σε ψυχιατρική κλινική, όμως αφέθηκε ελεύθερος.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η 44χρονη φέρεται να είχε αποφασίσει να προχωρήσει σε αίτηση διαζυγίου από τον 53χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της.

Η 24χρονη κόρη ενημερώθηκε από τις ειδήσεις

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η πληροφορία ότι η 24χρονη κόρη της οικογένειας φέρεται να έμαθε από τις ειδήσεις πως η μητέρα της είχε δολοφονηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ανήλικη κόρη ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις Αρχές για όσα είχαν συμβεί στο σπίτι της οικογένειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτοικος στο DEBATER: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι»

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στον δημοσιογράφο Λάζο Μαντικό και το DEBATER, περιέγραψε την εικόνα που είχε σχηματίσει για το ζευγάρι το τελευταίο διάστημα.

«Δεν είχε δώσει δικαιώματα ο συγκεκριμένος. Τους βλέπαμε μαζί να πηγαίνουν στα χωράφια. Είχαν γη και οι δύο στην περιοχή. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.