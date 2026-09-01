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ΕΛΛΑΔΑ

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας – Επιχειρούν 11 εναέρια μέσα (βίντεο)

Στο σημείο 85 πυροσβέστες

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας – Επιχειρούν 11 εναέρια μέσα (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:19

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας, 31 Αυγούστου στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 7 Ε/Π, 4 Α/Φ καθώς και η ομάδα Σ.ΜΗ.Ε.Α. Ιωαννίνων.

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