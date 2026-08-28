Ροδόπη: “Μας έδειχνε τις μελανιές – Της λέγαμε να φύγει” – Η συγκλονιστική μαρτυρία της ξαδέλφης της 44χρονης

Συγκλονίζουν οι συνεχείς αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας της 44χρονης στην Ροδόπη από τον 52χρονο σύζυγό της, καθώς η γυναίκα φαίνεται βίωνε επί χρόνια την κακοποίηση.

Όπως αναφέρει ξαδέλφη της άτυχης γυναίκας, που μίλησε στο ΕΡΤNews, η 44χρονη είχε μιλήσει στους δικούς της ανθρώπους για την κακοποιητική συμπεριφορά του συζύγου της, ενώ τους είχε δείξει ακόμη και φωτογραφίες από τα τραύματα που, όπως φέρεται να τους είχε καταγγείλει, της προκαλούσε.

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«Ξέραμε ότι την κακοποιούσε. Της είχαμε προτείνει πολλές φορές να έρθει να μείνει μαζί μας. Μας είχε δείξει συχνά φωτογραφίες από τους τραυματισμούς που της προκαλούσε», αναφέρει χαρακτηριστικά η ξαδέλφη της 44χρονης.

Όπως περιγράφει, ο άνδρας φέρεται να την απειλούσε και να προσπαθούσε να την απομονώσει από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον. «Εκείνος την απειλούσε και δεν την άφηνε να μας μιλήσει. Μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο», αποκαλύπτει.

Την ζήλευε παθολογικά

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη είχε εκμυστηρευτεί στους ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά.

Μάλιστα, στο παρελθόν είχε φτάσει στο σημείο να ζητήσει ακόμη και τη νοσηλεία του, καθώς η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά της.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται να προστεθούν στα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές για το ιστορικό της σχέσης του ζευγαριού και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκε στην τραγική κατάληξη.

Οι συγγενείς της 44χρονης, όπως προκύπτει από τη μαρτυρία, γνώριζαν ότι η γυναίκα βρισκόταν σε ένα περιβάλλον που την έκανε να φοβάται.

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Της είχαν προτείνει επανειλημμένα να εγκαταλείψει το σπίτι και να αναζητήσει προστασία κοντά τους, όμως, όπως αναφέρει η ξαδέλφη της, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί δεν της επέτρεπε εύκολα να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της.

Η 44χρονη εργαζόταν σεζόν στη Θάσο και είχε επιστρέψει στη Ροδόπη για να περάσει χρόνο με τα παιδιά της. Εκεί, μέσα στο σπίτι, εκτυλίχθηκαν τα τελευταία δραματικά λεπτά της ζωής της.

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Ο 19χρονος γιος της και η 16χρονη κόρη της βρέθηκαν μπροστά στην τραγωδία. Η κόρη ήταν εκείνη που κάλεσε τις αρχές, ενώ ο γιος της μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο, σε μια προσπάθεια να τη σώσει.

Ο 53χρονος εν διαστάσει σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο.

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Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για όλες τις πτυχές της υπόθεσης, ενώ οι νέες μαρτυρίες για το ιστορικό κακοποίησης της 44χρονης αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικογραφίας