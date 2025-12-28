Κυψέλη: Κατάκοιτη και με άνοια η ηλικιωμένη που μαχαιρώθηκε από τον 74χρονο σύζυγο της πριν αυτός πέσει στο κενό

Να βάλει τέλος στη ζωή της συζύγου του που έπασχε από άνοια και ήταν κατάκοιτη προσπάθησε 74χρονος στην Κυψέλη το μεσημέρι της Κυριακής (28/12).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι βίωνε αρκετές στιγμές έντασης με την 67χρονη να είναι συνεχώς σπίτι λόγω της κατάστασης. Ο σημερινός καυγάς που ξέσπασε στο υπόγειο της οικίας που διαμένει το ηλικιωμένο ζευγάρι αποδείχθηκε μοιραίος αφού ο 74χρονος πήρε ένα μαχαίρι και τραυμάτισε στο λαιμό την 67χρονη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μετά, ο δράστης φέρεται να ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και να επιχείρησε να περάσει σε διπλανό κτίριο με πρόθεσή να αυτοκτονήσει. Στην προσπάθειά του έπεσε τελικά στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το ζευγάρι, και οι δύο Έλληνες, διέμεναν σε ημιυπόγειο στην οδό Λοκρίδος στο Γκύζη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το άψυχο σώμα του άνδρα βρέθηκε στο οδόστρωμα επί της οδού Λοκρίδος, ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι είχε αφήσει ιδιόχειρο σημείωμα σε συγγενικό του πρόσωπο το οποίο έλεγε, “δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση που βίωνα”. Κοντά στον δράστη βρέθηκε και το μαχαίρι που χρησιμοποίησε.

Η σύζυγος του δράστη μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Φωτογραφίες από το σημείο στην Κυψέλη

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI