Κυψέλη: “Δεν άντεχα άλλο” – Τι έλεγε το ιδιόχειρο σημείωμα του 66χρονου που τραυμάτισε με μαχαίρι την σύζυγο του στον λαιμό
Ο άνδρας στην συνέχεια πήδηξε στο κενό από διπλανή πολυκατοικία και έβαλε τέλος στη ζωή του
Μία οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (28/12) στην περιοχή της Κυψέλης όταν ένας 66χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι την σύζυγο του στο λαιμό και στην συνέχεια αυτοκτόνησε.
Το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι μετά από καυγά που είχε το ζευγάρι στο υπόγειο της οικίας. Στην συνέχεια φαίνεται να χάθηκε ο έλεγχος, ο 66χρονος άρπαξε ένα μαχαίρι τραυμάτισε την 60χρονη σύζυγο του στο λαιμό, μετέβη στη ταράτσα της διπλανής πολυκατοικίας και πήδηξε στο κενό βάζοντας τέλος στη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το άψυχο σώμα του άνδρα βρέθηκε στο οδόστρωμα επί της οδού Λοκρίδος, ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι είχε αφήσει ιδιόχειρο σημείωμα σε συγγενικό του πρόσωπο το οποίο έλεγε, “δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση που βίωνα” χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία έως τώρα για το τι εννοούσε.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διαπιστώνοντάς τον θάνατό του άνδρα. Η γυναίκα εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
Δείτε εικόνες που εξασφάλισε το DEBATER από το σημείο:
