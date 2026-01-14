Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Κύπρος: Σορός σε προχωρημένη αποσύνθεση εντοπίστηκε σε παραλία – Εξετάζεται αν ανήκει σε Ρώσο επιχειρηματία που αγνοείται

Πηγή φωτογραφίας: Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Τη σορό ενός άνδρα σε προχωρημένη αποσύνθεση εντόπισαν οι Αρχές της Κύπρου στην παραλία της Αυδήμου την Τετάρτη 14/1.

Συγκεκριμένα, η σορός εντοπίστηκε από πολίτη που ενημέρωσε τις Αρχές και πλέον αναμένεται να γίνει η αναγνώριση του.

Σύμφωνα με το Philenews οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο η σορός ανήκει στον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου στη Λεμεσό. Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή Πισσουρίου και ειδικότερα στο Κάβο Άσπρο, όπου το κινητό τηλέφωνο του ελλείποντος εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα.

Σύμφωνα πάντα με το ΤΑΕ Λεμεσού, μέχρι στιγμής δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο όσον αφορά την αιτία θανάτου του άγνωστου άντρα.

