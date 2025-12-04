Κυπαρισσία: Στο στόχαστρο των αρχών και το στενό περιβάλλον του 47χρονου που απήχθη από τέσσερις κουκουλοφόρους

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν το στενό περιβάλλον του 47χρονου κτηνιάτρου στην Κυπαρισσιά, οποίος στα χέρια τεσσάρων ανδρών βίωσε εφιαλτικές στιγμές, οι οποίοι τον απήγαγαν και στη συνέχεια του απέσπασαν το ποσό των 25.000 ευρώ.

Τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικοί καλούνται να διαχειριστούν ένα θρίλερ με πολλές δόσεις αγωνίας αλλά και με περίεργες καταστάσεις. Το βράδυ της περασμένης Τρίτης (02/12) ξεκίνησε η υπόθεση, όταν ο 47χρονος κτηνίατρος στην Κυπαρισσία τηλεφώνησε στις αστυνομικές αρχές και εξιστόρησε τις στιγμές αγωνίας και βίας που έζησε για περίπου τρεις ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας κατήγγειλε ότι τέσσερα άτομα με full face τον περίμεναν έξω από το σπίτι του κι όταν εμφανίστηκε τον άρπαξαν και τον έβαλαν μέσα στο αυτοκίνητο τους. Έπειτα οδήγησαν σε ένα παραθαλάσσιο κι ερημικό σημείο της περιοχής, όπου ξεκίνησαν να τον ρωτούν για ένα ποσό των 180.000 ευρώ το οποίο φέρεται να είχε στο πατρικό του σπίτι, στα Σεπόλια της Αθήνας.

Ο 47χρονος αναφέρει ότι τους έδωσε κάποιες πληροφορίες και στη συνέχεια δύο από τους δράστες έφυγαν από το σημείο και πήγαν στο σπίτι του κτηνιάτρου.

Σύμφωνα πάντα με την κατάθεση του θύματος, οι δράστες απέσπασαν από εκεί το ποσό των 25.000 ευρώ. Ακολούθως, επέστρεψαν στο σημείο όπου είχαν αφήσει τον κτηνίατρο και τους δύο συνεργούς του. Όλοι μαζί αναχώρησαν από εκεί και, λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, άφησαν το θύμα σε ένα χωριό της Μεσσηνίας.

Οι καταγγελίες του 47χρονου ενισχύουν την έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι εξετάζουν ακόμα και το στενό περιβάλλον του θύματος για να εντοπίσουν τους δράστες. Το σενάριο αυτό φαίνεται να κερδίζει όλο και περισσότερες πιθανότητες, καθώς ο 47χρονος ανέφερε ότι οι δράστες γνώριζαν για το ποσό των 180.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι δράστες να είχαν πληροφορίες από κάποιο άτομο κοντά στον κτηνίατρο, άτομο που μάλιστα απολάμβανε την εμπιστοσύνη του θύματος.