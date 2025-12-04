Μαρτυρία για την απίστευτη απαγωγή στην Κυπαρισσία – “Μπήκε στο καφενείο ξυπόλητος, έτρεμε”

Ερωτήματα δημιουργεί η απαγωγή ενός 47χρονου κτηνιάτρου στη Κυπαρισσία με έναν αυτόπτη μάρτυρα από το καφενείο που κατέφυγε το θύμα να περιγράφει την κατάσταση.

Ειδικότερα, το πρωί της Πέμπτης (4/12), ο ιδιοκτήτης του καφενείου στην Κυπαρισσία που ζήτησε βοήθεια αμέσως αφού τον άφησαν ελεύθερο οι δράστες, μίλησε στην ΕΡΤ. Όπως τόνισε, ο 47χρονος έλεγε συνεχώς ότι δεν έχει τα χρήματα που τον πίεζαν να τους μαρτυρήσει που είναι οι δράστες να θυμίσουμε ότι οι άγνωστοι εξανάγκασαν τον άνδρα να επιβιβαστεί σε όχημα και τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία.

Όπως μεταδίδει το pelop.gr, σύμφωνα με την καταγγελία του, οι δράστες τον μετέφεραν σε ερημική παραλιακή περιοχή και με την απειλή βίας ζήτησαν πληροφορίες για χρήματα – γύρω στις 180.000 ευρώ – που διατηρεί στο πατρικό του σπίτι στα Σεπόλια. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έχει αυτά τα χρήματα και οι δράστες τον παράτησαν σε ερημικό σημείο.

«Ήταν γύρω στις 11 παρα 20 το βράδυ με τα πόδια, ξυπόλητος με τις κάλτσες, μπήκε στο καφενείο ταραγμένος, έτρεμε ο άνθρωπος μας είπε ότι τον απήγαγαν.

Του έδωσα το τηλέφωνο, πήρε την αστυνομία τηλέφωνο και μας είπε ότι τον αφήσαν εδώ πιο κάτω σε ένα ξέφωτο. Μας είπε ότι προσποιήθηκε ότι δεν είναι καλά και από ό,τι μας είπε φοβηθήκανε και τον αφήσανε, γιατί τον πηγαιναν στην Αθήνα για τα 200.000 ευρώ τα οποία όπως μας είπε εμάς δεν υπήρχαν, είχε να πάει έναν χρόνο στην Αθήνα», είπε ο άνδρας που ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που τον συνάντησαν αφότου τον άφησαν ελεύθερο οι δράστες.

Οι άλλοι δύο δράστες, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο παθών, πήραν τα κλειδιά και το αυτοκίνητο για να επιστρέψουν στο σπίτι του 47χρονου και έκλεψαν περίπου 25.000 ευρώ αλλά και τα κλειδιά και το αυτοκίνητο του κτηνίατρου και επέστρεψαν στην ερημική τοποθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 4 άνδρες μαζί με τον 47χρονο, επιβιβάστηκαν στα δυο οχήματα και κατευθύνθηκαν προς την Τσακώνα και στο ύψος του Βασιλικού, τον άφησαν, μαζί με το όχημά του. Τα κλειδιά του οποίου ωστόσο τα πήραν μαζί τους. Η Αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα για την υπόθεση και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Το όχημα των δραστών καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει βίντεο – ντοκουμέντο με το όχημα των δραστών μετά την αρπαγή, με το υλικό να βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας. Το αυτοκίνητο του 47χρονου φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες, στο οποίο τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί μαζί τους με σκοπό να μεταβούν όλοι μαζί στην Αθήνα.

Όμως όταν έφτασαν στο χωριό Βασιλικός του Δήμου Οιχαλιάς εγκατέλειψαν τον επιχειρηματία και το αυτοκίνητο του, παίρνοντας ωστόσο μαζί τους τα κλειδιά.