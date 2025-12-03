Κυπαρισσία: Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το όχημα των δραστών που άρπαξαν τον 47χρονο

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν νέες πληροφορίες αλλά και βίντεο σχετικά με την απαγωγή που κατήγγειλε ο 47χρονος επιχειρηματίας στην Κυπαρισσία. Το θύμα ανέφερε στις αρχές ότι το βράδυ της Τρίτης (02/12) τέσσερις κουκουλοφόροι του είχαν στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του.

Η υπόθεση αρπαγής του 47χρονου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή της Κυπαρισσίας, σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 της Πέμπτης (27/11). Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας επέστρεφε στο σπίτι του, όταν τέσσερα άγνωστα άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, τον πλησίασαν και τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί στο όχημα τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μια ερημική παραλία της περιοχής τον οδήγησαν οι δράστες, όπου υπό την απειλή όπλου απέσπασαν πληροφορίες για τόσο τα χρήματα που διατηρούσε στην κατοικία του όσο και για τα πόσα φέρεται να είχε κρυμμένα σε σπίτι στα δυτικά προάστια της Αττικής. Έπειτα οι δύο δράστες γύρισαν στο σπίτι του 47χρονου και απέσπασαν ποσό που ξεπερνά τα 20.000 ευρώ. Στη συνέχεια καθάρισαν τον χώρο με χλωρίνη, κάτι που δείχνει τις μελετημένες κινήσεις τους.

Το όχημα των δραστών καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει βίντεο – ντοκουμέντο με το όχημα των δραστών μετά την αρπαγή, με το υλικό να βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας. Το αυτοκίνητο του 47χρονου φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες, στο οποίο τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί μαζί τους με σκοπό να μεταβούν όλοι μαζί στην Αθήνα.

Όμως όταν έφτασαν στο χωριό Βασιλικός του Δήμου Οιχαλιάς εγκατέλειψαν τον επιχειρηματία και το αυτοκίνητο του, παίρνοντας ωστόσο μαζί τους τα κλειδιά.

Λίγο πριν τις 23:00, ο 47χρονος, πεζός, ξυπόλυτος και καλυμμένος με λάσπες έφτασε σε καφενείο του χωριού και ενημέρωσε τις Αρχές. Από εκείνη την στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Κυπαρισσίας.