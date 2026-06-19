Απάτες Ρομά στην Φθιώτιδα: Τέσσερις νεαροί άπέσπασαν 50.000 ευρώ από 4 ηλικιωμένες γυναίκες

Απάτες με λεία περί τις 50.000 ευρώ διέπραξαν τέσσερις νεαροί Ρομά στην Φθιώτιδα εις βάρος τεσσάρων ηλικιωμένων γυναικών με αποτέλεσμα να συλληφθούν από την ΕΛΑΣ.

Όπως μεταδίδει το tvstar.gr, οι απατεώνες, ηλικίας, 19, 21 και 25 ετών, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τα θύματά τους και τα έπεισαν πως η κουζίνα τους αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και κινδυνεύει να τυλιχθεί στις φλόγες.

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Τους είπαν να βγάλουν όλα τα χρήματα έξω από τα σπίτια τους και να αφήσουν σε συγκεκριμένο σημείο. Κατά τις ίδιες πηγές, οι τρεις απέσπασαν 35.000 ευρώ από την γυναίκα στις Θερμοπύλες και 15.000 ευρώ από δύο θύματα στο Ζέλι.

Τα θύματα ενημέρωσαν την ΕΛΑΣ και οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δράστες, ενώ τους εντόπισαν στον Άγιο Κωνσταντίνο και τους συνέλαβαν.

Οι τρεις οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Λαμίας και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (22/6).