Πώς η ΕΛΑΣ ξεσκέπασε το κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης – Ο μυστικός αστυνομικός και ο αρχηγικός ρόλος πατέρα και γιου

Ένας αστυνομικός του ελληνικού FBI αποτέλεσε τον “δούρειο ίππο” και πρόσωπο-κλειδί στην εξιχνίαση του κυκλώματος πειρατικής τηλεόρασης με πάνω από 86.000 συνδρομητές.

Η εγκληματική οργάνωση που είχε πανευρωπαϊκή δράση εκριζώθηκε μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ που αποκάλυψε το κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με κέρδη που ξεπερνούν τα 7.000.000 ευρώ. Ο μυστικός αστυνομικός εμφανίστηκε ως πελάτης και κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των μελών της σπείρας.

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Οι «υπεύθυνοι» του έδωσαν οδηγίες βήμα βήμα και έτσι οι Αρχές κατάφεραν με ακρίβεια να καταγράψουν τον τρόπο λειτουργίας της σπείρας αλλά και τον πλήρη «τιμοκατάλογο» της πειρατικής τηλεόρασης. Οι τιμές κυμαίνονταν από 10 έως 125 ευρώ, ενώ υπήρχαν χρεώσεις για συσκευές και εγκατάσταση.

Στη σπείρα φέρεται να συμμετείχε ένας πατέρας με τους δύο γιους του, οι οποίοι κατείχαν κρίσιμους ρόλους στη λειτουργία του κυκλώματος πειρατικής τηλεόρασης. Μάλιστα, είχαν τον έλεγχο στη ροή των εσόδων, στη διαχείριση λογαριασμών και στη διακίνηση χρημάτων.

Ο πατέρας και οι δύο γιοι, σύμφωνα με την έρευνα, αποτελούσαν σταθερό πυρήνα μέσα στο κύκλωμα. Το δίκτυο της παράνομης τηλεόρασης φέρεται να είχε πάνω από 86.000 πελάτες, με παρουσία σε πολλές χώρες.

Το περιεχόμενο περιλάμβανε συνδρομητικές πλατφόρμες και αθλητικά πακέτα, ενώ η ζημιά για τους νόμιμους παρόχους εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50.000.000 ευρώ.

Το σύστημα λειτουργούσε με επαγγελματική δομή: τεχνική υποστήριξη, διαχείριση συνδρομών, εξυπηρέτηση πελατών και συνεχή ανανέωση περιεχομένου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κύκλωμα επένδυσε περισσότερα από 280.000 ευρώ μόνο για την αγορά και τη συντήρηση αυτού του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Ξέπλυμα χρήματος και πολυτελής διαβίωση

Τα κέρδη από την παράνομη δραστηριότητα διοχετεύονταν σε ένα δαιδαλώδες δίκτυο τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι αρχηγοί της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ψηφιακά πορτοφόλια, ηλεκτρονικές πληρωμές, προπληρωμένες κάρτες, αλλά και απευθείας συναλλαγές σε μετρητά, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη του μαύρου χρήματος.

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Τα έσοδα αυτά επέστρεφαν στη νόμιμη οικονομία «ξεπλυμένα», χρηματοδοτώντας μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια.

Τα μέλη του κυκλώματος κάλυπταν προσωπικά έξοδα, έκαναν πανάκριβα ταξίδια και αγόραζαν κινητή και ακίνητη περιουσία. Οι αρχές εντόπισαν μετακινήσεις κεφαλαίων σε δεκάδες λογαριασμούς σε πολλές χώρες, ενώ εξετάζεται και η χρήση ψηφιακών πορτοφολιών.

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Μετά τις συλλήψεις, οι δικαστικές αρχές κινήθηκαν άμεσα. Κατόπιν εντολής του Εποπτεύοντος Εισαγγελέα της Δ.Α.Ο.Ε., εκδόθηκαν ήδη 7 διατάξεις για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και των ακινήτων των κατηγορουμένων.