Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Πρώην μπασκετμπολίστας και δύο πρώην ποδοσφαιριστές φέρονται να εμπλέκονται

Ένας πρώην μπασκετμπολίστας και δύο πρώην ποδοσφαιριστές φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση του κυκλώματος μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το Live News του MEGA, οι τρεις πρώην αθλητές δεν περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες. Ο ρόλος που αποδίδεται στον καθένα παραμένει αδιευκρίνιστος.

Η έρευνα αφορά κυρίως επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές. Οι Αρχές εξετάζουν ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των καταστημάτων πίσω από τις διαδοχικές αλλαγές εταιρειών και διαχειριστών.

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Δώδεκα νεκροί εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών

Όπως έχει παρουσιάσει το DEBATER στο ρεπορτάζ για τους 12 νεκρούς που εμφανίζονταν ως διαχειριστές, σε ορισμένες περιπτώσεις οι εταιρείες συνέχιζαν να εκδίδουν παραστατικά μετά τον θάνατο των προσώπων που εμφανίζονταν να τις διοικούν.

Μία από τις περιπτώσεις που παρουσίασε το MEGA αφορά έναν 59χρονο που πέθανε το 2025. Ο άνδρας εξακολουθούσε να εμφανίζεται ως μέλος και διαχειριστής σε 22 εταιρείες με συνολικές οφειλές 2,6 εκατ. ευρώ. Συγγενικό του πρόσωπο αμφισβήτησε ότι είχε πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, αναφέροντας ότι βρήκε απλήρωτους λογαριασμούς ακόμη και για το σπίτι του.

Πώς άλλαζαν εταιρείες ενώ τα καταστήματα συνέχιζαν να λειτουργούν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, όταν μια εταιρεία συσσώρευε χρέη από φόρους, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές, το κατάστημα περνούσε σε νέο εταιρικό σχήμα και συνέχιζε να λειτουργεί. Οι οφειλές έμεναν στην προηγούμενη εταιρεία, ενώ στη διοίκηση της νέας εμφανίζονταν άλλα πρόσωπα.

Η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι, για να βρουν πρόσωπα που θα εμφανίζονταν ως διαχειριστές, μέλη του φερόμενου κυκλώματος προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, προσφέροντάς τους μικρή αμοιβή.

Η επιχείρηση «Αχυράνθρωποι» σε αριθμούς

Στοιχείο Αριθμός Οφειλές προς Δημόσιο και ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ Πάνω από 203 εκατ. ευρώ Επιχειρήσεις στην ευρύτερη έρευνα της ΑΑΔΕ Πάνω από 2.000 ΑΦΜ που εντοπίστηκαν στην έρευνα 4.200 Συλλήψεις που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ 18 Κατηγορούμενοι στη δικογραφία, σύμφωνα με την ΕΡΤ 1.283

Τα στοιχεία της επιχείρησης προέρχονται από την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ της 7ης Νοεμβρίου. Ο αριθμός των κατηγορουμένων προκύπτει από το δικαστικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Αναζητούνται δύο επιχειρηματίες – Την Τρίτη οι πρώτες απολογίες

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (9/11) ότι εξακολουθούν να αναζητούνται δύο επιχειρηματίες της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, των οποίων η ενδεχόμενη εμπλοκή ερευνάται. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Τρίτη (10/11) αρχίζει ο κύκλος των απολογιών για 16 από τους συλληφθέντες.