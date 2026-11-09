Άγιος Παντελεήμονας: Σε 24χρονη από την Μπουρκίνα Φάσο η σορός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

Ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές, μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, η σορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, το απόγευμα της Κυριακής, 8 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η σορός ανήκει σε 24χρονη γυναίκα από την Μπουρκίνα Φάσο, ενώ διαπιστώθηκε ότι η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί από τον σύντροφό της στις 29 Οκτωβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

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Ο άνδρας αναμένεται να κληθεί για κατάθεση.

Υπενθυμίζεται ότι, η βαλίτσα βρέθηκε στην οδό Αλκαμένους, στη συμβολή με την οδό Χαρίσσης, ύστερα από ενημέρωση αλλοδαπού, γεννημένου το 1997, ο οποίος προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και ανέφερε ότι από το συγκεκριμένο αντικείμενο αναδυόταν έντονη δυσοσμία.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στον έλεγχο της βαλίτσας, μέσα στην οποία εντόπισαν ανθρώπινη σορό σε προχωρημένη αποσύνθεση και με δεμένα τα πόδια.

Από την πρώτη εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμφανή τραύματα στο σώμα της, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Οι αστυνομικοί μέχρι στιγμής αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, από το να έχει πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας και να βρήκε ασφυκτικό θάνατο και φυσικά από το ενδεχόμενο να ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών, να κατέληξε και κάποιο άτομο να έβαλε τη σορό της μέσα στη βαλίτσα και να την άφησε σε αυτό το σημείο.

Την έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.