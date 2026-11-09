Θεσσαλονίκη: Αναζητούνται δύο κεντρικά πρόσωπα του κυκλώματος – Μηνυτήρια αναφορά Πιτσιλή στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη, με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή να ζητάει από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη τον εντοπισμό και την προσαγωγή άλλων δύο ατόμων που έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ «πρόκειται για επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης και ερευνώνται για ενδεχόμενη εμπλοκή σε υπόθεση μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών».

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Με αφορμή, μάλιστα, τα δημοσιεύματα αυτά ο κ. Πιτσιλής ενημέρωσε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, της παραβίασης του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και της υπόθαλψης εγκληματία.

Όπως αναφέρει σε δήλωση του ο κ. Πιτσιλής η κίνηση αυτή έγινε «για να διασφαλίσω ότι περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, την αποτελεσματικότητα των ερευνών και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος θα τεθούν ενώπιον των φυσικών τους κριτών και θα ερευνηθούν πλήρως και σε βάθος».

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

Δύο κεντρικά πρόσωπα που ερευνώνται στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι», της οποίας το τελικό στάδιο διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026 υπό τον συντονισμό των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ και την Ελληνική Αστυνομία. Πρόκειται για επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης και ερευνώνται για ενδεχόμενη εμπλοκή σε υπόθεση μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, σε δύο διαδοχικά δημοσιεύματα συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δημοσιοποιήθηκαν πληροφορίες που αφορούσαν την επιχείρηση «Αχυράνθρωποι», όσο αυτή ήταν σε εξέλιξη. Στα δημοσιεύματα αυτά περιλαμβάνονταν αναφορές σχετικά με τα υπό αναζήτηση πρόσωπα, τα οποία αναφέρονταν με τα αρχικά των ονομάτων τους.

Στα ίδια δημοσιεύματα αναφέρθηκαν επίσης ονομαστικά στελέχη της ΑΑΔΕ που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τον επιχειρησιακό συντονισμό των ερευνών, των προσαγωγών και των συλλήψεων. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών ήταν δυνατόν να επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης και να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια των υπηρεσιακών στελεχών που συμμετείχαν σε αυτήν.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επικοινώνησε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή των αρμόδιων αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των υπό αναζήτηση προσώπων.