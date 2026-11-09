Θεσσαλονίκη: Εκτάκτως στο νοσοκομείο ένας από τους συλληφθέντες του κυκλώματος – “Η κατάστασή του δεν είναι καλή” λέει ο δικηγόρος του

Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη με χρέη στο Δημόσιο άνω των 206 εκατ. ευρώ, καθώς ένας από τους 18 συλληφθέντες εισήχθη στο νοσοκομείο.

Όπως είπε ο δικηγόρος του: «έχω πληροφόρηση ότι ένας εκ των τριών εντολέων μου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο και η κατάστασή του του δεν είναι καλή».

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Κατά πληροφορίες πρόκειται για έναν εκ των λογιστών που κατηγορούμε για εμπλοκή στην υπόθεση με τον δικηγόρο του να λέει ότι «έχει προ ετών συνταξιοδιοτηθεί και είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση στην υγεία του».

Στη συνέχεια, είπε: «λάβαμε μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση καθώς το γραφείο της ανακρίτριας είναι γεμάτο με κούτες από τη διετή έρευνα που διεξήχθη».

«Θα απολογηθούμε μόνο με το διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ, οι εντολείς μου αρνούνται τις κατηγορίες, αθροίστηκαν οι περιπτώσεις πρόσθεσε ο νομικός εκπρόσωπος των τριών εκ των κατηγορουμένων.