Κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ: Αποκαλυπτικοί διάλογοι για τη “χρυσή” φορο-απάτη – “”Έχουμε χαρτί για καύσιμα 150.000 ευρώ;”

Αποκαλυπτικοί για τον τρόπο που δρούσε το πολυδαίδαλο κύκλωμα που πλούτιζε με παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, ζημιώνοντας εκατομμύρια ευρώ το ελληνικό Δημόσιο, είναι οι διάλογοι που φέρνει στο “φως” το DEBATER.

Η πρώτη συνομιλία είναι ανάμεσα στον πρόεδρο του Αχαρναϊκού που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο και αρχικά στον αδελφό του και στη συνέχεια με έναν συνεργάτη του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Πόσα είναι μέσα Γιώργο;

Αρχηγικό μέλος Β: 13890.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: 13890 θα βγάλεις 13800.

Μέλος: Ναι.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα αφήσεις τα 90 και σε αυτό μέσα.

Μέλος: Ναι.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Και θα του πεις στου αλλουνού, κάνε μου μία ανάληψη πες του 13800 και δώσε μου 13750 θα του πεις και θα του αφήσεις ένα πενηντάρικο του Μήτσου.

Μέλος: Οκ.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα του το πεις όμως μπροστά.

Μέλος: Ναι εννοείται, εννοείται θα του το πω.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εντάξει;

Μέλος: Εντάξει.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να του πεις Μήτσο κάνε μου μία ανάληψη 13800 και κράτα, δώσε μου 13750.

Σε άλλο διάλογο, που περιλαμβάνεται στην ογκώδη δικογραφία, ακούγεται ξανά ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού να συνομιλεί με ένα μέλος της οργάνωσης για το μεροκάματό του.

Μέλος: Άρη πες μου.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Που είσαι;

Μέλος: Είμαι τρελαμένος φίλε τρέχω σαν παλαβός για πες μου.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έχω βγάλει.

Μέλος: Τι έχεις;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έχω βγάλει την μία την εταιρεία.

Μέλος: Ναι.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να περάσεις να σου δώσω 2.000.

Μέλος: Ναι, μπράβο ρε Άρη μπράβο ρε Άρη. Κάτι είναι και αυτό να ξέρεις.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ε τι κάτι είναι και αυτό; Από τα εφτά.

Μέλος: Δεν σου λέω, ακόμα και τα δύο χιλιάρικα τώρα μου φαίνονται ρε φίλε για να καταλάβεις.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ρε μαλάκα.

Μέλος: Για να καταλάβεις τι τραβάω.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εγώ όταν μπαίνουν οι εταιρείες μέσα δεν έχω πρόβλημα. Αφού έχω πει θα δώσω, θα δώσω στον Π.

Μέλος: Ωραία, άρα έχεις ένα δίφραγκο για μένα; Μπορείς να μου τα μεταφέρεις εκεί στην Πειραιώς;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Μπορώ.

Σε τρίτη συνομιλία, ακούγεται ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού και ένας συνεργάτης του, από τον οποίο ζητά ένα χαρτί καυσίμων που να υποδηλώνει έξοδα.

Μέλος: Έλα ρε μπρο.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Χ. σε έχω σε ανοιχτή ακρόαση είμαι με κάτι φίλους μου που έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη.

Μέλος: Χμ, χμ.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Αν χρειαστούνε χαρτί για καύσιμα έχουμε να τους δώσουμε;

Μέλος: Χαρτί, τιμολόγιο τι θες;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, ναι.

Μέλος: Τι ποσό;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: 150.000. Βρίσκουμε ρε παιδί μου από κάπου;

Μέλος: Πρέπει να το ρωτήσω είναι μεγάλο το ποσό.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι. Σπάστα, σπάστα, όχι κατευθείαν όλα μαζί, σπάστα.

Μέλος: Έξοδα θέλουμε δηλαδή.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έξοδα θέλουνε ναι.

Επισημαίνεται ότι συνολικά για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης οι συλληφθέντες είναι 18, καθώς ένα άτομο είναι έγκλειστο ήδη στις φυλακές, ενώ συνολικά φέρεται να εμπλέκονται 73 άτομα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 18 συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για το Σάββατο και κατηγορούνται για:

Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων

Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Άμεση συνέργεια στην απάτη

Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων

Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ

Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



