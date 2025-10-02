Κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ: Η ανώνυμη καταγγελία που ξεσκέπασε την καλοστημένη κομπίνα

Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι πλέον οι 18 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στο μεγάλο κύκλωμα με επιστροφές ΦΠΑ και κατάφεραν να εισπράξουν παράνομα εκατομμύρια ευρώ.

Αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, ο αδελφός του -δημοτικό υπάλληλο στον Δήμο Αχαρνών, καθώς και ένας έγκλειστος των φυλακών Χαλκίδας.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξηλώνεται ύστερα από μια ανώνυμη καταγγελία που έφτασε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σύμφωνα με την οποία: «Ο…. είναι πρόεδρος της ομάδας του …. στο Μενίδι. Βρίσκει εταιρείες φαντάσματα και τις βάζει στον Αναπτυξιακό Νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία. Στο κόλπο είναι και οι υπάλληλοι του Υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες. Σε έναν γνωστό μου, του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και του κράτησαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον …. (αναφέρεται όνομα ατόμου που απεβίωσε στις 11/9/2024)».

Ο 40χρονος, που είναι προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Χαλκίδας, είχε καθημερινή επικοινωνία με τον πρόεδρο του Αχαρναϊκού και ενημερωνόταν για το εάν είχαν πιστωθεί χρήματα από παράνομες επιστροφές στις εικονικές εταιρείες.

Ψηλά στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ένας 51ετών ιδιωτικός υπάλληλος που κατοικεί στο Κορωπί και βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες. Ο συγκεκριμένος ήταν «μπροστινός» στις εταιρείες-φαντάσματα, διαχειριστές των οποίων στην πραγματικότητα ήταν ο πρόεδρος του ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού συλλόγου και ο έγκλειστος στις φυλακές.

Κομβικός στη δράση του κυκλώματος ήταν και ο ρόλος των λογιστών, οι οποίοι έχουν ποινικό παρελθόν.

Οι λογιστές φέρονται να προέβαιναν στην ίδρυση «εικονικών» εταιρειών, στις οποίες τοποθετούσαν ως διαχειριστές είτε μέλη της οργάνωσης που συνελήφθησαν, είτε «αχυρανθρώπους».

Παράλληλα προχωρούσαν στην κατάρτιση και ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. «MyDATA» εικονικών τιμολογίων που αντιστοιχούσαν σε πολύ μεγάλο αριθμό ανύπαρκτων εμπορικών συναλλαγών και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, έτσι ώστε να προσδίδουν νομιμοφάνεια στην οικονομική δραστηριότητα των ανύπαρκτων εταιρειών τους.

Στη συνέχεια υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να αιτούνται και να λαμβάνουν επιστροφές χρημάτων.

Μέσα από την άρση του τραπεζικού απορρήτου, χαρτογραφήθηκε η διαδρομή των παράνομων κερδών της εγκληματικής οργάνωσης, από τα ταμεία του Ελληνικού Δημοσίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των «εικονικών» εταιρειών, όπου τελικά κατέληγαν στα χέρια των αρχηγικών μελών.

Βαριές ποινικές διώξεις στους συλληφθέντες

Εν τω μεταξύ, οι 18 συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για το Σάββατο. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης οι 18 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώ συνολικά φέρεται να εμπλέκονται 73 άτομα.

Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για:

Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων

Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Άμεση συνέργεια στην απάτη

Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων

Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ

Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

Τι απαντά ο Κοκλώνης για τη φερόμενη εμπλοκή του

Την ίδια στιγμή, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος ελέγχεται από τις Αρχές ως λήπτης 5 εικονικών τιμολογίων, αρνείται κάθε συμμετοχή σε παρανομίες.

Τα τιμολόγια φέρεται να εκδόθηκαν όλα την ίδια ημέρα και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2025, συνολικής αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Αν και οι αστυνομικές αρχές φέρεται να έχουν καταγράψει συναντήσεις τους, τόσο στα γραφεία των εταιρειών του τηλεοπτικού παραγωγού όσο και στο σπίτι του αρχηγού, ο κ. Κοκλώνης υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.

«Δεν ξέρω τι είναι, πρέπει να μάθω και εγώ. Έχω βάλει τους πάντες. Έπειτα από 2 δισεκατομμύρια ελέγχους που έχουμε εμείς, είναι ότι αποκλείεται να έχουμε πάρει κάτι που δεν έχει γίνει. Αν είναι μια κατασκευαστική -που πιστεύω εγώ- τότε η κατασκευαστική αυτή μας είχε κάνει πχ το ”TV Queen”», είπε ο ίδιος.

Μάλιστα, ο CEO της Barking Well εξέδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης και επίσημη δήλωση, στην οποία διαψεύδει όσα κυκλοφορούν και προειδοποιεί με αγωγές.