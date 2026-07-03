Επίδειξη πλούτου έκανε η σπείρα “μαϊμού” λογιστών και υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ – Φωτογραφίες ντοκουμέντα

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ακόμα μια μεγάλη σπείρα με “μαϊμού” υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές, που είχε εξαπατήσει πολλούς πολίτες, καταφέρνοντας να βγάλει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ.

Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε ύστερα από εκτεταμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ζεφύρι, κατά την οποία εντοπίστηκε το «τηλεφωνικό κέντρο» της οργάνωσης, ενώ συνελήφθησαν επτά μέλη της, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά στελέχη και οι «τηλεφωνητές».

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Το DEBATER φέρνει στο φως της δημοσιότητας φωτογραφίες ντοκουμέντα από την επίδειξη πλούτου που έκαναν στα social media τα μέλη της σπείρας… καμαρώνοντας με χιλιάδες ευρώ, χρυσές λίρες, πανάκριβα ρολόγια και με τα τιμαλφή που είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από ανυποψίαστους πολίτες.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ. Από την έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση είχε αναπτύξει διαρκή δράση τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2026, με αποκλειστικό σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις σε υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων αντλούσαν από τηλεφωνικούς καταλόγους, παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές και επικαλούνταν διάφορα προσχήματα, όπως φορολογικές δηλώσεις, ασφάλιση χρημάτων και τιμαλφών ή δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα και να τα τοποθετούν σε προκαθορισμένα σημεία εντός ή εκτός της οικίας τους, απ’ όπου τα παραλάμβαναν προφασιζόμενοι ότι έπρεπε να καταμετρηθούν ή να εκτιμηθούν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα δύο αρχηγικά μέλη είχαν τον συντονισμό της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι «τηλεφωνητές» ήταν υπεύθυνοι για την αναζήτηση υποψήφιων θυμάτων, τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και την πραγματοποίηση των απατηλών κλήσεων. Η οργάνωση λειτουργούσε ως «οικογενειακή επιχείρηση», καθώς όλα τα μέλη συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς και προέρχονταν από την ίδια κοινωνική ομάδα. Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, άλλαζαν συχνά την εγκατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου και τις τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσαν, ενώ είχαν εγκαταστήσει κυκλώματα επιτήρησης και ρολά ασφαλείας στους χώρους λειτουργίας του.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 13 κινητά τηλέφωνα, τρία πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας, 13 αποκομμένα φύλλα τηλεφωνικού καταλόγου με στοιχεία πολιτών στα οποία είχαν γίνει σημειώσεις, χρυσά κοσμήματα και ένα αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης της οργάνωσης συνεχίζεται.