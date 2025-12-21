Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών σε σχολεία: Ο αρχηγός “Φρατέλο”, ο τιμοκατάλογος και οι τιμωρίες στους ανηλίκους

Σοκάρουν οι συνομιλίες ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και έξι ανήλικοι, τα οποία φέρονται να πωλούσαν κοκαΐνη και κάνναβη μέσα σε σχολεία της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκηδόνας και των Άνω Πατησίων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο αρχηγός του κυκλώματος, ένας 20χρονος αλλοδαπός, είχε το ψευδώνυμο «Φρατέλο» ενώ υπαρχηγός, ένας 19χρονος Έλληνας, το ψευδώνυμο «Ζούμπο».

Άλλα μέλη είχαν τα ψευδώνυμα «Κοντός», «Πίπης» και «Νίτσε» ενώ σημείο συνάντησης των μελών της συμμορίας ήταν ένα πάρκο στα Πατήσια, το οποίο αποκαλούσαν συνθηματικά «Κίτσου», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Τα μέλη επικοινωνούσαν κυρίως μέσω Instagram και Signal, ενώ πουλούσαν το ένα γραμμάριο χασίς προς 10 ευρώ και το ένα γραμμάριο κοκαΐνης για 50 ευρώ, κατά τις ίδιες πηγές. Όσο για το πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη τους, είχε προηγηθεί καταγγελία στην Ασφάλεια και ακολούθησαν επισυνδέσεις. Μέσω των εφαρμογών, των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων αλλά και των φυσικών παρακολουθήσεων ταυτοποίηθηκαν από την Ασφάλεια Αττικής 263 αγοραπωλησίες ναρκωτικών.

Οι τιμωρίες των αρχηγικών μελών σε ανηλίκους

Τα αρχηγικά μέλη δημοσίευσαν στα social media βίντεο στα οποία εξευτέλιζαν και ξυλοκοπούσαν ανηλίκους μέλη του κυκλώματος. Σε βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, μέλη του κυκλώματος αναγκάζουν έναν ανήλικο να γονατίσει, τον χτυπάνε και τον αναγκάζουν να καπνίσει.

Στους διαλόγους που αλίευσαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ακούγεται ένα από τα αρχηγικά μέλη να μιλά με έναν ανήλικο διακινητή.

Η συνομιλία:

Αρχηγός: Πού είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο.

Αρχηγός: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, μην μου ζαλίζεις τα @@ έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

Αρχηγός: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Σε άλλη συνομιλία ακούγεται και πάλι ένα από τα βασικά μέλη να μιλά με έναν διακινητή που είναι ανήλικος:

Αρχηγικό μέλος: Ρε βλάκα θα σου γ… το σπίτι ρε βλάκα του έχω πει εγώ ποτέ μ… μη σου…

Ανήλικος: Όχι.

Αρχηγικό μέλος: Μην μου λες «ακατάληπτο», δεν σου τα έδωσα εγώ όταν σου είχα πει αύριο.

Ανήλικος: Εντάξει, εντάξει.

Αρχηγικό μέλος: Μην μου ζαλίζεις τα @@ εγώ δεν είμαι ούτε Ο. ούτε Σ. όταν λέμε αύριο αύριο. Απλά θέλω να το πάω σε έναν φίλο μου επειδή είναι σχολείο.

Ανήλικος: Εντάξει.

Αρχηγικό μέλος: Ωραία σε πέντε λεπτά να είσαι εκεί αδερφέ, άμα δεν είσαι ορκίζομαι θα (ακατάληπτο), δεν σου κάνω πλάκα.

Σε άλλη συνομιλία έχει καταγραφεί διάλογος του 20χρονου αρχηγού με ανήλικο διακινητή, που συντόνιζε τους συνομήλικούς του, μέλη της σπείρας:

Αρχηγός : Ναι ναι τέλειωσαν;

Ανήλικος: Ε, ναι αλβανικά… Ε;

Αρχηγός: Δεν θέλετε άλλα;

Ανήλικος: Θέλουμε.

Αρχηγός: Τι;

Ανήλικος: Ε, πενήντα. Και μετά στην επόμενη εκατό.

Αρχηγός: Το κατοστάρι το δίνουμε με έξι εμείς, αλλά για να είμαστε καλοί άνθρωποι σε εσάς με πέντε.

ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένας διάλογος στον οποίο δύο από τα μέλη της ομάδας συζητούν για το πώς θα μπορούσαν να «ξεπλύνουν» κάποια χρήματα μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

Μέλος 1: Ρε μπρο κοίτα θα σου πω εγώ απ’ ότι κατάλαβα χθες ο Σ. θα μου τα στείλει τα.. μέσω GR και θα τα τραβήξω εγώ.

Μέλος 2: Ρε μπρο κάπως να τα στείλω εγώ ρε να «ακατάληπτο» στοιχηματάκι… στοιχηματάκι… ναι τις μαλακίες εκεί της (όνομα εταιρείας στοιχηματισμού) για να τέτοιο για να κατάλαβες ότι… έχω τραβήξει…

Μέλος 1: Τα ‘χεις κερδίσει από τον τζόγο ναι ναι.

Μέλος 2: Ναι κατάλαβες; Να έχω κάπου να φαίνεται κατάλαβες; Να φαίνεται λίγο ΟΚ τα πράγματα.