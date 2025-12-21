«Θα φας πολύ ξύλο – Είναι να φέρεις 200 ευρώ, μη με ζαλίζεις ότι έχεις σχολείο»: Οι διάλογοι του κυκλώματος με τα ανήλικα βαποράκια

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τη σπείρα διακίνησης ναρκωτικών, η οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε σχολεία και σε γήπεδο της Αθήνας.

Μέσα από το περιεχόμενο των συνομιλιών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνεται με σαφήνεια ο τρόπος δράσης και διοίκησης της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο αρχηγός και ο υπαρχηγός εμφανίζονται να ασκούν έντονες πιέσεις και εκφοβισμό στους κατώτερους συνεργάτες τους, απαιτώντας την άμεση παράδοση χρημάτων από την πώληση ναρκωτικών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι επικεφαλής προχωρούσαν σε τιμωρητικά μέτρα, τα οποία κυμαίνονταν από τη διακοπή του «χαρτζιλικιού» έως σωματικές επιθέσεις και βασανισμούς. Οι απειλές που καταγράφονται στα μηνύματα, αλλά και οι φοβισμένες αντιδράσεις των κατώτερων μελών, σκιαγραφούν το κλίμα τρομοκρατίας που επικρατούσε στο εσωτερικό της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 12 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της σπείρας, ενώ έξι από τους εμπλεκόμενους είναι ανήλικοι.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Ναι… Αυτή τη στιγμή πάω, είμαι 5 λεπτά μακριά από το σπίτι μου, ούτε.

Πόσα θα μου φέρεις δηλαδή σήμερα;

Μακάρι 100 αλλά σίγουρα είναι τα 50.

Χα χα ούτε καν.

Ε;

Το 50 τότε πρέπει να πάρεις και ένα μάθημα γεια. Γιατί έχεις αργήσει ήδη πάρα που έχουν περάσει και η ημερομηνία που βάλαμε και χρωστάς και 200 ευρώ και με και δεν τα έχεις μαζέψει ακόμα και πηγαίνεις και δουλειά και δεν τα έχεις μαζέψει θα σε γαμ@@@.

Δεν μπορούσα, δουλειά πήγα.

Θα σε γαμ@@@, θα γαμήσω, γεια, να μάθεις. Κορόιδεψε τον ΣΚ.τον ΟΛ.

Δεν θέλω να σε κοροϊδεύω, δεν θέλω να λέω καθόλου ψέματα.

Άκου δω μη σου γαμ@@@ τη μάνα κορόιδεψες τον ΟΛ. τον ΣΚ. και τους […] όχι γιατί θα σου γαμ@@@ το σπίτι, τώρα θα δεις τι σημαίνει να σε γαμ@@@

Ναι δεν θέλω να ασχοληθώ εγώ αυτό είναι το νόημα.

Τώρα θα δεις τι σημαίνει να σου γαμ@@@ το σπίτι, μπά@@@δε

«Θα τον γαμ@@@ αδερφέ δεν σου κάνω πλάκα»

Αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος ανάμεσα στον αρχηγό και τον υπαρχηγό του κυκλώματος για έναν από τους διακινητές τους και τον τρόπο που τους αντιμετώπιζαν.

Θα το γαμ@@@ πολύ άσχημα αυτό το παιδί όντως, γιατί θα του γαμ@@@ τη μάνα.

Αα ναι.

Είναι μπά@@@δος, σου ορκίζομαι εγώ σοβαρολογώ θα του δείρω, μόνο μη μου βγει θα τοn δείρω. Θα φέρει τα λεφτά και θα φάει και ξύλο γιατί μας έφερε μια μέρα […] και μας έκανε ρεζίλι.

Τι εννοείς;

Χθές που τον πήραμε για ένα πάκο και το πήραμε για έναν φίλο μας .

Ναι;

Και με ρωτάει ο άλλος εκεί τι είναι αυτό ρε; Του λέω εγώ ρε μπρο έτσι είναι, είναι […] ένα και τέτοια. Και πάει πάνω και το βάζει στο «Ζητα» μηδέν εφτά (0-7).

Όντως έγινε αυτό;

Ωρε σου λέω με πήρε βίντεο κλήση όταν το έβαζε ρε.

Αυτό μου είπε και ο Ο., ντάξει σας πιστεύω δε.

Θα τον γαμ@@@ αδερφέ δεν σου κάνω πλάκα.

Του το χα πει ήδη αυτό.

Θα του γαμ@@@ πολύ άσχημα .

Οκ, οκ.

Θα του γαμ@@ω πες του αμα δεν σηκώνει τα κινητά γιατί θα του γαμ@@@ τη μάνα πες του να μου σηκώσει τα κινητά.

Ναι, πάω τώρα σπίτι του.

Ήθελα να πάω κάτω από το σπίτι του και μην πάω κάτω από το σπίτι του, μόνο αυτόλεία.

Οκ, άντε τσαο.

Έλα και πες του να με πάρει, γεια.

Εντάξει.

Στη συνέχεια λέει στον συνομιλητή του

Που είναι ο πουτ@@@ γιος ρε;

Έλα, πάω τώρα σπίτι του.

Ωραία, πες του να μου απαντήσει στα κινητά, γιατί θα το γαμ@@@ αύριο είναι η ημερομηνία του, θα φέρει 200 ευρώ.

Ναι το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό τώρα το μαθα.

Αύριο είναι η ημερομηνία του, εγώ το βαλα και το θυμάμαι, θα το σαπίσω πολύ. Με κοροϊδεύει μπροστά στην μάπα μου.

Εντάξει.

Θα το γαμ@@@ πολύ άσχημα αυτό το παιδί όντως γιατί θα του γαμ@@@ τη μάνα.

Αα ναι.

Είναι μπάσ@@@δος, σου ορκίζομαι εγώ σοβαρολογώ θα του δείρω, μόνο μη μου βγει θα του δείρω. Θα φέρει τα λεφτά και θα φάει και ξύλο γιατί μας έφερε μια μέρα και μας ρεζίλι.

Τι εννοείς;

Χθές που τον πήραμε για ένα πάκο και το πήραμε για έναν φίλο μας.

Ναι;

«Σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο»

Οι απειλές στα βαποράκια του κυκλώματος καταγράφονται και στους παρακάτω διαλόγους:

Ρε βλάκα, θα σου γαμ… το σπίτι ρε βλάκα, σου έχω πει εγώ ποτέ μαλ@@@ες μη σου…

Οχι

Μη μου λες (ακατάληπτη λέξη) δεν σου τα έδωσα εγώ όταν σου είχα πει αύριο

Ντάξει, ντάξει

Μη μου ζαλίζεις τα αρχ@@@α, εγώ δεν είμαι ούτε O. ούτε ΣΚ. όταν […] αύριο, αύριο. Απλά θέλω να πάω σε έναν φίλο μου επειδή είναι σχολείο.

Εντάξει

Ωραία, σε 5 λεπτά να είσαι εκεί αδελφέ μου, άμα δεν είσαι ορκίζομαι θα σε … μαλ@@α, δεν σου κάνω πλάκα.

Εντάξει, γεια

Ντάξει, έλα τσάο