Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στην Αθήνα λόγω Μαραθωνίου – Καθυστερήσεις σε Κηφισό και κέντρο

Σε ισχύ βρίσκονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τους σημερινούς αγώνες δρόμου 5 χιλιομέτρων, που αποτελούν το προοίμιο του αυριανού Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Οι αγώνες αυτοί έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, με καθυστερήσεις να σημειώνονται σε κεντρικούς οδικούς άξονες και στον Κηφισό.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, καθώς και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς το κέντρο. Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται επίσης στην Κατεχάκη και σε αρκετούς δρόμους του Παγκρατίου, ενώ στον Κηφισό η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, από το Αιγάλεω έως τη Μεταμόρφωση.

Οι αγώνες του Σαββάτου

Οι εκδηλώσεις του Μαραθωνίου ξεκίνησαν το απόγευμα με δύο αγώνες δρόμου 5 χιλιομέτρων.

Ο πρώτος ξεκινά στις 17:00 από τη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη, και τερματίζει στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Ο δεύτερος, το Universities Night Run, έχει την ίδια αφετηρία και τερματισμό, αλλά ξεκινά στις 19:30.

Η διαδρομή των 5 χιλιομέτρων

Η διαδρομή και των δύο αγώνων περιλαμβάνει τις εξής οδούς:

Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Ρήγα Φεραίου – δεξιά στην Ακαδημίας – αριστερά στη Λ. Βασ. Σοφίας – αναστροφή στη διασταύρωση του ΝΙΜΙΤΣ – διέλευση μπροστά από το Hilton – Ηρώδου Αττικού – είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου – τερματισμός στο Καλλιμάρμαρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας, οι δρόμοι της διαδρομής θα παραμείνουν κλειστοί έως τις 21:00, ενώ συστήνεται στους οδηγούς να αποφεύγουν το κέντρο και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Αναλυτικά οι κλειστοί δρόμοι:

-Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

-Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και Λ. Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

-Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

-Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

-Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

-Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ισχύει και για τη Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Παράλληλα ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων μέχρι τις 18:30 της Κυριακής στους εξής δρόμους:

– Λ. Μεσογείων, από το ύψος της Λ. Π. Κανελλοπούλου έως το ύψος της οδού Φειδιππίδου.

– Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της.

– Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της.

– Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.

– Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου.

– Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.

– Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου.

– Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.

– Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου.

– Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή.

– Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας.

– Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας.

– Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

– Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

– Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

– Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

– Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα:

Λ. Αλεξάνδρας – Πανόρμου – Λ. Κηφισίας – Κατεχάκη κ.λπ.

– Από Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα προς Κέντρο πόλεως Αθηνών:

Ούλωφ Πάλμε – Κοκκινοπούλου – Κατεχάκη – Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – Λ. Αλεξάνδρας κ.λπ.

– Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Νότια Προάστια:

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Λ. Συγγρού – Λ. Ποσειδώνος κ.λπ. ή

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Καλλιρόης – Λ. Βουλιαγμένης κ.λπ.

– Από Λιμάνι Ραφήνας προς Αθήνα, μέσω Αρτέμιδος (Λούτσας):

Λιμάνι Ραφήνας – αριστερά Χρ. Σμύρνης – δεξιά Λ. Καραμανλή – Λ. Σπάτων – δεξιά περιφερειακός Δημάρχου Χρ. Μπέκα – δεξιά Λ. Σπάτων – αριστερά Θεοτοκοπούλου (Ολυμπιονικών) και στη συνέχεια:

– Προς Χαλάνδρι, Βριλήσσια κ.λπ.:

Κόμβο Λεονταρίου – δεξιά Λ. Λαυρίου – κάθετη διέλευση Σταυρού – Κλεισθένους κ.λπ.

– Προς Αγ. Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου, Ηλιούπολη κ.λπ.:

Δεξιά Λ. Λαυρίου – αριστερά Τρικάλων (πριν τον Κόμβο Σταυρού) – δεξιά Γραβιάς – δεξιά Αγ. Ιωάννου – αριστερά Τασσοπούλου κ.λπ.

– Προς Νότια Προάστια:

Κόμβο Λεονταρίου – αριστερά Λ. Λαυρίου – δεξιά Λ. Κορωπίου/Βάρης κ.λπ.

– Από Μαραθώνα προς Βόρεια Προάστια – Λιμάνι Πειραιά και Παναθηναϊκό Στάδιο:

Μέσω οδού Δημοκρατίας – αριστερά Λ. Λίμνης Μαραθώνος – δεξιά Χελμού – αριστερά Κρυονερίου – αριστερά Ν.Ε.Ο.Α.Λ. – συνέχεια Λ. Κηφισού κ.λπ.

– Από Νέα Μάκρη προς Βόρεια Προάστια:

Μέσω Λ. Διονύσου – Αγίου Πέτρου.