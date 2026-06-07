Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας μέχρι τις 12:00 για τον 6ο αγώνα «Run Bike Care» – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, μετά τη λήξη του αγώνα ποδηλασίας με την επωνυμία: «6ος Αγώνας Run Bike Care».

Υπενθυμίζεται ότι, κλειστό ήταν σε πολλά σημεία το κέντρο της Αθήνας το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου, από τις 08.00 έως τις 12.00, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα ποδηλασίας με την επωνυμία: «6ος Αγώνας Run Bike Care», που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών με αφορμή την επερχόμενη Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδρομή ήταν η εξής: Πλ. Συντάγματος (Εκκίνηση) – Φιλελλήνων – Λεωφ. Βασ. Αμαλίας – Λεωφ. Βασ. Όλγας – Λεωφ. Βασ. Κων/νου – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ακαδημίας – Σίνα – Πανεπιστημίου – Πλ. Συντάγματος (Τερματισμός)

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

– Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

– Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

Πλ. Συντάγματος

– Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

– Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος.

– Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος,

– Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου), στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ιπποκράτους και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

– Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

– Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Αμαλίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

– Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ κα της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Κων/νου,

– Λεωφ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού,

– Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

– Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου,

– Αραβαντινού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου,

– Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου.

Σημεία κάθετων διελεύσεων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από την διαδρομή διεξαγωγής των αγώνων, κατά τις ώρες που θα ισχύσει απαγόρευση της κυκλοφορίας, εξαιρουμένων των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων:

-Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης,

– Λεωφ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου Β΄.