Κρητικός πιλότος κλέβει την παράσταση με πτήση που έγινε viral – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι» (Βίντεο)

Μία μοναδική εμπειρία είναι μία πτήση με τον Κρητικό πιλότο Μανώλη Φουντουλάκη.

Στο TikTok κάνουν θραύση τα βίντεο από πτήσεις του Φουντουλάκη, με τους χρήστες να τον αποθεώνουν. Ο λόγος που οι επιβάτες λατρεύουν τον πιλότο είναι γιατί οι ατάκες του από τα μεγάφωνα μετατρέπουν την καμπίνα σε stand-up comedy στα 10.000 πόδια.

Ο πιλότος, κατά τη διάρκεια της πτήσης καταφέρνει να χαλαρώνει τους επιβάτες, να τους κάνει να γελάνε και στο τέλος να τον χειροκροτούν, χωρίς να έχει ζητηθεί προσγείωση έκτακτης ανάγκης.

Πρόσφατα στο TikTok αναρτήθηκε ένα βίντεο, το οποίο έχει ξεπεράσει τις 800.000 προβολές. Ο Κρητικός πιλότος ακούγεται να καθησυχάζει τους επιβάτες λέγοντας:

«Μην ανησυχείτε καθόλου, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί, θα είχα πετάξει λιγότερα στη ζωή μου. Είστε σε καλά χέρια».

Μετά την προσγείωση, με δύσκολες καιρικές συνθήκες, συνεχίζει ακάθεκτος:

«Είδατε με τι άνεμο προσγειωθήκαμε και πώς σας προσγείωσα; Για σεμινάρια αεροπορικά. Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι».