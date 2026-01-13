Χάος σε πτήση προς Μαρόκο: Μεθυσμένη γυναίκα προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση – Έβρισε και επιτέθηκε σε επιβάτη (Βίντεο)

Σε πτήση της Ryanair από το Μαρακές προς την Βαρκελώνη, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση όταν βγήκε εκτός ελέγχου μία μεθυσμένη γυναίκα και δημιούργησε σοβαρό επεισόδιο κατά την απογείωση του αεροπλάνου στο Μαρόκο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει επιβάτης της πτήσης από το Μαρόκο σε ανάρτησή του στο Instagram, ο κυβερνήτης, κρίνοντας ότι η κατάσταση δεν μπορούσε να τεθεί υπό έλεγχο και ότι η μεθυσμένη γυναίκα αποτελούσε κίνδυνο για την ασφάλεια των επιβατών, αποφάσισε την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στο κοντινότερο αεροδρόμιο, στο Φεζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα η γυναίκα άρχισε να βρίζει επιβάτες και επιχείρησε να χαστουκίσει έναν που της έλεγε να βγει έξω.

Οι τοπικές αρχές συνέλαβαν την επιβάτιδα, ενώ η αεροπορική εταιρεία δέχθηκε κριτική για την αδυναμία της να εντοπίσει την επικίνδυνη κατάσταση έγκαιρα.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον προκαλεί το περιστατικό, καθώς συνέβη σε μία χώρα όπου το αλκοόλ είναι απαγορευμένο, ενώ θέτει ερωτήματα για την ασφάλεια και τους ελέγχους επιβίβασης.

Η πτήση, με καθυστέρηση περίπου δύο ωρών, κατάφερε τελικά να απογειωθεί με κατεύθυνση τη Βαρκελώνη, ενώ οι επιβάτες περιγράφουν σκηνές πανικού και έντονης αναστάτωσης μέσα στο αεροσκάφος.