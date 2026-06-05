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ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ζευγάρι στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο με γουρούνα

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο το όχημα εξετράπη της πορείας του

Ηράκλειο: Ζευγάρι στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο με γουρούνα
Αναστασία Ξυδιά

Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή γουρούνας σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (05/06), στο φαράγγι του Καρτερού, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με όσα γράφει το ekriti.gr, στη γουρούνα επέβαινε ένα ζευγάρι, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο εξετράπη της πορείας της και οι επιβαίνοντες βρέθηκαν εκτός δρόμο και τραυματίστηκαν.

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Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το τραυματισμένο ζευγάρι στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

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