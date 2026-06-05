Ηράκλειο: Ζευγάρι στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο με γουρούνα
Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο το όχημα εξετράπη της πορείας του
Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή γουρούνας σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (05/06), στο φαράγγι του Καρτερού, στο Ηράκλειο Κρήτης.
Σύμφωνα με όσα γράφει το ekriti.gr, στη γουρούνα επέβαινε ένα ζευγάρι, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο εξετράπη της πορείας της και οι επιβαίνοντες βρέθηκαν εκτός δρόμο και τραυματίστηκαν.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το τραυματισμένο ζευγάρι στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις