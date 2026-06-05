Ηράκλειο: Ζευγάρι στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο με γουρούνα

Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή γουρούνας σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (05/06), στο φαράγγι του Καρτερού, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με όσα γράφει το ekriti.gr, στη γουρούνα επέβαινε ένα ζευγάρι, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο εξετράπη της πορείας της και οι επιβαίνοντες βρέθηκαν εκτός δρόμο και τραυματίστηκαν.

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Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το τραυματισμένο ζευγάρι στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους.