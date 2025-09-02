Κρήτη: Τα ντοκουμέντα και οι διάλογοι που “έκαψαν” τη μαφία – Τα ραντεβού και οι κωδικές ονομασίες

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν διάλογοι μεταξύ των μελών της μαφίας της Κρήτης, που εμπλέκονταν σε υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων, εκβιασμών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Τα εμπλεκόμενα άτομα σε συνομιλία που είχαν φέρεται να είπαν «Αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε, μόνο πρέζα, μόνο κόκα…».

Σε άλλη συνομιλία που χρησιμοποιήθηκε ο κωδικός «δύο μηδέν δύο μηδέν», όπου έπειτα από την έρευνα της αστυνομίας αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις («5άρι», «50άρι», «δύο μηδέν δύο μηδέν») για ποσότητες. Επίσης πολλές φορές σχολιαζόταν και η ποιότητα των ναρκωτικών, όπως κάποια στιγμή είχε συζητηθεί ότι η κοκαΐνη μυρίζει βενζίνη.

Οι εμπλεκόμενοι είχαν κωδική ονομασία στις συνομιλίες τους και για τα όπλα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το «Κοντό-κοντό», το οποίο είνια κωδική ονομασία για όπλο τύπου Καλάσνικοφ. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:

«Πιεστικό» → χρησιμοποιείται ως κωδική ονομασία για πυροβόλο όπλο άγνωστου τύπου

«Κοντό-κοντό» → κωδική ονομασία για όπλο τύπου Καλάσνικοφ

«Εργαλείο» → χρησιμοποιείται σε περισσότερες περιπτώσεις για να περιγράψει πυροβόλο όπλο

«Κούτα κλοκς» → κωδική φράση που σημαίνει πιστόλια Glock

«Σέρβις» → με αυτή τη λέξη περιγράφουν την ανάγκη να επισκευάσουν/επιδιορθώσουν ένα όπλο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι συνομιλίες γίνονταν με απλότητα, συχνά με παραδόσεις σε σπίτια ή μέσω τηλεφωνικών συνεννοήσεων.

Αναμένεται η ενημέρωση της Αστυνομίας

Υπενθυμίζεται ότι θα γίνει σήμερα, Τρίτη (02/09), στις 14:00 επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου υπό την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, Ταξίαρχο Κανελλο Νικολάου και τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων, κ. Σγουρό.

Στον εισαγγελέα έχουν οδηγηθεί οι πρώτοι 24 από τους 48 συλληφθέντες, ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με τους 16 να είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές. Το πρωί της Πέμπτης (04/09) θα συνεχιστούν σταδιακά οι απολογίες για τα 30 από τα 48 άτομα που συνελήφθησαν, ενώ αναμένεται οι απολογίες να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή.