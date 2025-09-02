Μαφία της Κρήτης: Οι “άτρωτοι” αρχηγοί, ο “πατομπούκαλος” και ο ύποπτος ρόλος του αρχιμανδρίτη

«Άτρωτα» από τις συνέπειες των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων, αλλά και των ισχυρών επαφών που είχαν δημιουργήσει με αστυνομικούς, «σκληρούς» ποινικούς αλλά και ένστολους, αισθάνονταν τα αρχηγικά μέλη της μαφίας στην Κρήτη που εξάρθρωσε η Ελληνική αστυνομία.

Το εγκληματικό δίκτυο είχε συγκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Τα νήματα για τη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο όπλων κινούσαν δύο αδέλφια που διατηρούσαν επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης στα Χανιά.

Είναι γνώριμοι των αρχών για παλαιότερες υποθέσεις, ενώ είχαν καταφέρει να εξελιχθούν σε ισχυρούς παράγοντες με σημαντικές διασυνδέσεις. Έκαναν πολυτελή βίο και «ξέπλεναν» το μαύρο χρήμα που αποκόμιζαν στο πολυτελές ξενοδοχείο τους, σε επιχειρήσεις Airbnb αλλά και beach bar που διατηρούν.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωσταντίνα Δημογλίδου, «κάπως έπρεπε να διοχετεύουν το χρήμα κέρδιζαν από το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Δύο άτομα τα οποία έχουν ξανααπασχολήσει σίγουρα την τοπική αστυνομία, με αδικήματα και μπορεί όντως να ακουγόταν ότι αν ήθελε κάποιος να απευθυνθεί για διακίνηση ναρκωτικών ή όπλων ή για να απειλήσει κάποια άτομα, ότι απευθυνόταν στα συγκεκριμένα άτομα, όμως είναι διαφορετικό αυτό να αποτυπωθεί στη δικογραφία». Τα κατασχεμένα από την εξάρθρωση της οργάνωσης

Ψηλά στην εγκληματική «πυραμίδα» της κρητικής μαφίας, βρισκόταν και ένας ιδιοκτήτης γυμναστηρίου στο Κολυμβάρι Χανίων, γνωστός με το παρατσούκλι «πατομπούκαλος».

Ουσιαστικά ήταν το «μακρύ χέρι» των δύο αδελφών, που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν το άτομο που έδωσε εντολή για την τοποθέτηση βόμβας σε σπίτι αστυνομικού στα Χανιά τον Ιανουάριο του 2024.

Στον άμεσο εκτελεστικό βραχίονα του κυκλώματος βρίσκονται τρεις ακόμη ποινικοί που μεταξύ άλλων σχετίζονταν με το λαθρεμπόριο όπλων, αλλά και 13 μέλη της ίδιας οικογένειας που διακινούσαν ναρκωτικά.

Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα και κυρίως στην δραστηριότητα που είχαν αναπτύξει τα δυο αδέλφια, στον τομέα του real estate, είχε και ένας αρχιμανδρίτης.

Φρόντιζε να πουλάει στους φερόμενους «εγκεφάλους» της σπείρας, οικοπεδικές εκτάσεις που ανήκουν στην εκκλησία της Κρήτης, έναντι ευτελούς τιμήματος, ενώ εκείνοι τα μεταπουλούσαν με στόχο το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος.

Ο αρχιμανδρίτης φέρεται να εκβίασε με ροζ βίντεο, έναν ηγούμενο μονής, ο οποίος κινήθηκε δικαστικά κατά των δυο αδελφών, όταν εκείνοι απέκτησαν με χρησικτησία έκταση 175 στρεμμάτων στα Χανιά, ιδιοκτησίας της μονής της Αγίας Τριάδας.

Τα φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να απείλησαν τον ηγούμενο με ροζ βίντεο από προσωπικές τους στιγμές, με τον τελευταίο να μην συνεχίζει την μέχρι τότε σκληρή αρνητική στάση του κατά των δυο αδελφών.

Ο ρόλος του αστυνομικού

Ένας αστυνομικός από τη δίωξη ναρκωτικών Ρεθύμνου ήταν τα «μάτια» και τα «αυτιά» των μελών του κυκλώματος. Τους ενημέρωνε για επικείμενους ελέγχους, ειδοποιούσε όσους έμπαιναν στο επίκεντρο των αρχών και φρόντιζε έτσι ώστε να καλύπτουν τα ίχνη τους. Ουσιαστικά έπαιζε τον ρόλο του «πληροφοριοδότη» έναντι χρημάτων.

Από την έρευνα των αστυνομικών, φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις συμμετοχής στο κύκλωμα, ακόμη τεσσάρων αστυνομικών. Ένα στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας και ο υπαξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, συμμετείχαν στην οργάνωση ως «dealer» και διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αστυνομικών που συμμετείχαν στην έρευνα, το κύκλωμα είχε διακινήσει 9 κιλά κοκαΐνη, 2 κιλά ηρωίνη, 41 κιλά κάνναβης και αποκόμισαν 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Η διακίνηση των ναρκωτικών, γινόταν στο πάρκο ειρήνης και φιλίας, το ενετικό λιμάνι των Χανίων και την πλατεία 1866.

Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν

Οι συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη έλαβαν 48ωρη προθεσμία για να απολογηθούν, με την απολογία τους να ξεκινά ενώπιον του ανακριτή και να συνεχίζεται το πρωί της Πέμπτης (4/9) για τα πρώτα 30 από τα 48 άτομα, ενώ οι υπόλοιποι θα ολοκληρώσουν τις απολογίες τους έως την Παρασκευή.

Νωρίτερα, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ομάδες των οχτώ ατόμων ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων, όπου επικράτησε ένταση. Κατά την άφιξή τους, πολλοί από τους συλληφθέντες αντέδρασαν, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «μια ακόμη ψεύτικη εγκληματική οργάνωση», με φωνές που ακούστηκαν καθώς μεταφέρονταν με ισχυρή αστυνομική παρουσία προς την είσοδο του κτηρίου. Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι, εκφράζοντας τη στήριξή τους ενόψει των απολογιών.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποκαλυφθεί το πλήρες δίκτυο και οι διασυνδέσεις της οργάνωσης, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές τις επόμενες ώρες και ημέρες. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και νέες συλλήψεις.